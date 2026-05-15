Sir David Beckham, leyenda del Manchester United y copropietario del Inter Miami, se convierte en el primer deportista multimillonario de Gran Bretaña

Muchos de los incluidos en la lista se centran ahora en las próximas oportunidades comerciales y en los retos deportivos. Hearn ha confirmado que Joshua ha firmado para pelear contra Fury; se espera que ese combate aumente notablemente la fortuna de ambos pesos pesados una vez fijados fecha y lugar.

Mientras, el Miami de Beckham amplía su marca global y Harry Kane, décimo con 110 millones de libras (147 millones de dólares), se prepara para un verano clave con Inglaterra.