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Sir Alex Ferguson hace una emotiva confesión sobre la «muerte» y teme no ver el nuevo estadio del Manchester United
Una batalla contra la mortalidad y una visión de futuro
El técnico, de 84 años, se ha sincerado sobre su vida, su legado y su fragilidad física en su libro recién publicado, Juegos de mi vida. Centrado en 21 partidos que marcaron su extraordinaria carrera, el 13 veces ganador de la Premier League también aborda los profundos obstáculos personales a los que se ha enfrentado en los últimos años.
Tras la trágica pérdida de su esposa, Lady Cathy, y su propia grave hemorragia cerebral en 2018, la perspectiva de Ferguson sobre la vida ha cambiado. Aunque sigue profundamente vinculado al club, el icónico entrenador admite que el largo plazo previsto para el proyecto del nuevo estadio de 2.000 millones de libras del Manchester United le ha hecho ser muy consciente de su edad.
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Ferguson habla sobre la vida, la muerte y la supervivencia
Al abordar su visión de las cosas, Ferguson subrayó que se está centrando en lo positivo en lugar de temer lo inevitable.
«No soy de darle vueltas a lo que mi Creador me tiene reservado, ni tampoco tengo miedo a morir», escribió Ferguson. «La mortalidad siempre nos acompaña, incluso en los momentos más inesperados. Me interesa mucho más exprimir la vida al máximo. Hay mucho que quiero hacer y mucha gente con la que quiero pasar tiempo.
»Sin embargo, de vez en cuando, la muerte se me pasa por la cabeza. Cuando el United anunció sus planes para un fabuloso nuevo estadio que sustituya a Old Trafford, me encontré preguntándome si estaría aquí para celebrar su inauguración.
»Espero que puedan empezar las obras pronto, porque si se tarda cinco años en completarlo, estaré rozando los noventa. Sin embargo, sé que estaré en la ceremonia de una forma u otra, en persona o en espíritu».
Un grave problema de salud que estuvo a punto de ser mortal y un regreso emotivo
La urgencia de Ferguson tiene su origen en la aterradora experiencia que vivió en Salford Royal hace seis años. Al detallar lo que estaba en juego, entre la vida y la muerte, en su cirugía cerebral, explicó: "Mi mundo estuvo peligrosamente cerca de acabarse. El día que me operaron en Salford Royal, otros cuatro pacientes también fueron intervenidos por el mismo problema. Solo dos de nosotros vivimos para contarlo. El hecho de que menos de la mitad siguiéramos vivos al final de aquel día demuestra cuántos factores tienen que encajar para que el desenlace sea feliz.
"Sobreviví, no porque recibiera un trato especial, sino debido a una serie de acontecimientos afortunados: tenía a mi alrededor a familiares de reflejos rápidos; había consejos bien fundamentados disponibles de inmediato; los paramédicos sabían exactamente qué hacer; me hicieron dos escáneres a tiempo; los médicos me operaron en cuanto pudieron; y recibí una atención maravillosa durante mi recuperación. Mi corazón está con las familias de quienes no tuvieron tanta suerte como yo aquel día. Tengo suerte de seguir aquí."
Aquel encontronazo con la mortalidad hizo que su posterior regreso a Old Trafford para el empate 1-1 contra el Wolves fuera aún más emotivo.
"Desde el momento en que bajé del coche en el estadio, sentí como si toda una comunidad me abriera su corazón", recordó. "Fue abrumador. Sentí que regresaba a un capullo familiar y muy querido. Fue una sensación extraordinaria. Me indicó que no me habían olvidado, que imagino que es el temor de muchos jubilados.
"Sé que eso suena tonto, cuando mi nombre está estampado en una de las gradas de Old Trafford y hay una estatua mía y una calle que lleva mi nombre fuera del estadio. Pero, cuando estás tumbado solo en una cama de hospital, es demasiado fácil pensar que el resto del mundo nunca supo que existías."
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Una larga espera para el nuevo hogar del Manchester United
Se espera que el Manchester United siga adelante con sus ambiciosos planes de infraestructuras, con el objetivo de crear un recinto con capacidad para 100.000 espectadores. El proyecto fue anunciado para 2025, pero, con un plazo de construcción previsto de entre cinco y seis años en función de las aprobaciones necesarias, el club afronta un largo proceso antes de abrir sus puertas.
Mientras tanto, las contundentes reflexiones de Ferguson sirven como recordatorio de su vínculo duradero con Old Trafford. El legendario entrenador seguirá muy de cerca al club mientras sienta las bases de una transición monumental.
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