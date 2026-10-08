Sir Alex Ferguson hace una emotiva confesión sobre la «muerte» y teme no ver el nuevo estadio del Manchester United

La urgencia de Ferguson tiene su origen en la aterradora experiencia que vivió en Salford Royal hace seis años. Al detallar lo que estaba en juego, entre la vida y la muerte, en su cirugía cerebral, explicó: "Mi mundo estuvo peligrosamente cerca de acabarse. El día que me operaron en Salford Royal, otros cuatro pacientes también fueron intervenidos por el mismo problema. Solo dos de nosotros vivimos para contarlo. El hecho de que menos de la mitad siguiéramos vivos al final de aquel día demuestra cuántos factores tienen que encajar para que el desenlace sea feliz.

"Sobreviví, no porque recibiera un trato especial, sino debido a una serie de acontecimientos afortunados: tenía a mi alrededor a familiares de reflejos rápidos; había consejos bien fundamentados disponibles de inmediato; los paramédicos sabían exactamente qué hacer; me hicieron dos escáneres a tiempo; los médicos me operaron en cuanto pudieron; y recibí una atención maravillosa durante mi recuperación. Mi corazón está con las familias de quienes no tuvieron tanta suerte como yo aquel día. Tengo suerte de seguir aquí."

Aquel encontronazo con la mortalidad hizo que su posterior regreso a Old Trafford para el empate 1-1 contra el Wolves fuera aún más emotivo.

"Desde el momento en que bajé del coche en el estadio, sentí como si toda una comunidad me abriera su corazón", recordó. "Fue abrumador. Sentí que regresaba a un capullo familiar y muy querido. Fue una sensación extraordinaria. Me indicó que no me habían olvidado, que imagino que es el temor de muchos jubilados.

"Sé que eso suena tonto, cuando mi nombre está estampado en una de las gradas de Old Trafford y hay una estatua mía y una calle que lleva mi nombre fuera del estadio. Pero, cuando estás tumbado solo en una cama de hospital, es demasiado fácil pensar que el resto del mundo nunca supo que existías."



