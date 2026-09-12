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¡Sin precedentes en la historia del club! El Tottenham de Roberto De Zerbi toca fondo tras un empate agónico ante el Everton
Una noche de récords no deseados en el norte de Londres
El pésimo inicio de temporada del Tottenham en la Premier League tocó un nuevo fondo tras un empate sin goles contra el Everton en el Tottenham Hotspur StadiumEl Tottenham estableció un récord no deseado con Roberto De Zerbi al no marcar en sus primeros cuatro partidos de la Premier League tras el 0-0 ante el Everton. Mucho más allá de dos puntos perdidos en casa, el empate deja a De Zerbi frente a una crisis ofensiva en toda regla.
Los números detrás de la sequía goleadora de los Spurs dibujan un panorama demoledor para la afición local. Este resultado supuso el primer 0-0 registrado en el Tottenham Hotspur Stadium en la Premier League, poniendo fin a una notable racha de 140 partidos sin un empate sin goles en el nuevo recinto. Aún más contundente, el marcador significa que el Tottenham no ha marcado en ninguno de sus cuatro primeros partidos de liga de una temporada por primera vez en la historia del club.
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De Zerbi se enfrenta a Tel sobre el terreno de juego
La incapacidad del Tottenham para romper el empate fue sintomática de una actuación sin mordiente en el último tercio, ya que apenas logró dos disparos a puerta durante los noventa minutos. La tensión estalló al pitido final, con De Zerbi claramente visible sobre el terreno de juego en un acalorado intercambio con el suplente Mathys Tel.
Tel, que entró poco después de la hora de juego para aportar chispa, tuvo muchas dificultades para influir en el desarrollo del partido. El francés completó solo 12 pases y firmó un único disparo, sin aportar el acierto que De Zerbi necesita desesperadamente.
Excusas del entrenador y preocupaciones físicas
En declaraciones a Sky Sports después del partido, De Zerbi intentó explicar la falta de ritmo y señaló las incorporaciones tardías a la pretemporada. «No es un momento difícil. La temporada pasada fue un momento difícil. Ahora no es normal, pero cuando empiezas tarde, porque solo empezamos a trabajar con Marmoush, Savio, Solanke y Maddison hace dos días», explicó el italiano. Señaló que el bajón tras un inicio brillante fue un factor importante en el resultado final.
«Creo que jugamos realmente bien los primeros 30 minutos. Quizá nuestra energía bajó porque nuestra condición física no es la mejor. Tenemos que tirar más veces a puerta. Entramos 74 veces en el área del Everton, pero no creamos suficientes ocasiones. Tomamos demasiadas decisiones equivocadas, pero jugamos bien. No soy positivo ni negativo. Soy realista. Si juegas como lo hicimos nosotros los primeros 30 minutos, es porque eres capaz de jugar al fútbol. Tenemos que alargarlo hasta los 90 minutos y mantener la concentración».
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Superar la barrera psicológica
El técnico del Tottenham admitió que la falta de gol en los primeros compases de los partidos empieza a pesar mucho en la mentalidad de su plantilla, especialmente en medio de un desastroso inicio de campaña que ha visto a Tottenham dejarse puntos ante Brentford (3-0), Newcastle (2-0), Nottingham Forest (0-0) y ahora Everton (0-0). «Tengo que analizar los rendimientos y el potencial de mis jugadores. Cuando no marcamos después de 30 minutos, nuestra confianza se resintió demasiado. También lo observé en la segunda parte y no me gusta», confesó.
A pesar de este mínimo histórico, De Zerbi sigue convencido de que su plan táctico acabará dando resultados si sus jugadores pueden mantener la intensidad. Concluyó: «Los jugadores son humanos. Son sensibles. Mi papel es ayudarles a mantenerse centrados en nuestra mejora. Si jugamos 90 minutos como lo hicimos en los primeros 30, ganaremos muchos partidos».
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