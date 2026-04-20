Owen —que ahora representa a Casino.org, una plataforma líder que ayuda a los jugadores a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— no tiene dudas: el Newcastle tiene al técnico correcto. Así lo dijo a GOAL al preguntarle por los rumores sobre su salida: «Entiendo que al Newcastle no le esté yendo bien ahora; lo comprendo. Hay frustración.

¿El más exitoso? Sin duda: ha logrado títulos tras años de sequía y metió al club en la Champions. Además, tiene las manos atadas por reglas que limitan el gasto.

Es muy difícil encontrar otro técnico con su palmarés reciente. Sí, esta temporada no ha sido perfecta, pero tampoco es un desastre. ¡Que miren al Tottenham si quieren ver un desastre! ¿En qué planeta viven?

Si lo echan, acabará en el United, el Chelsea, el Liverpool o el City, y los fans del Newcastle se lamentarán: “Lo teníamos y lo dejamos ir”.

Sé que no todos los aficionados del Newcastle piensan así, pero me sorprende que se plantee. Hay que valorar la continuidad y la lealtad. El Newcastle tiene a uno de los mejores entrenadores de la Premier; pensadlo bien antes de prescindir de él. Y no tendré ninguna compasión por el Newcastle el año que viene si dan el paso, ninguna compasión en absoluto».