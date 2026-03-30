El Milan no vuelve a la carga y abandona definitivamente el fichaje de André: según informa MilanNews.it, el club rossonero ha decidido retirarse de la puja por el centrocampista de 19 años del Corinthians, que parecía estar a punto de vestir la camiseta del Diavolo, debido a la injerencia del presidente del equipo brasileño, quien decidió bloquear la negociación y modificar las condiciones de compra, lo que ha hecho fracasar el acuerdo.
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Sin nuevas ofertas, el Milan descarta definitivamente la posibilidad de fichar a André
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A lo largo de la tarde, ESPN Brasil había informado de una nueva oferta al Timao para hacerse con André, con una propuesta de 22 millones de euros, compuesta por una parte fija de 18 millones y otros 4 vinculados a bonificaciones, basadas en objetivos deportivos, para adquirir el 70 % de los derechos económicos del jugador, mientras que el centrocampista de 19 años se había mostrado dispuesto a ceder el 30 % de su ficha, con el fin de facilitar el éxito de la operación.
SIN SUBASTA
Por su parte, el Corinthians se había tomado un tiempo para evaluar la oferta, respaldado por el interés de otros clubes como el Benfica y el Atlético de Madrid: el Milan, que había acordado el fichaje en tres plazos, decidió abandonar la mesa de negociaciones para no participar en una subasta, después de que el presidente del club brasileño, Osmar Stabile, no diera el visto bueno definitivo a pesar de que el departamento jurídico del Corinthians ya había presentado documentos que certificaban un acuerdo preliminar. Así pues, nada de rossonero para André: el brasileño no llegará a Milán.