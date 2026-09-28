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¡Sin miedo para Zizou! Van Bommel promete una avalancha ofensiva mientras Bélgica apunta a dar la sorpresa ante Francia
Van Bommel exige dominar a Francia en el estadio Rey Balduino
El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, declaró que su equipo mantendrá su enfoque proactivo y de alta intensidad cuando reciba a Francia en el estadio Rey Balduino. Bélgica llega al partido de la Nations League del lunes llena de confianza tras una impresionante victoria por 0-2 a domicilio contra Italia en Roma.
Van Bommel elogió la inmediata preparación táctica de sus jugadores durante las sesiones de entrenamiento previas a este gran duelo.
Subrayó que los principios fundamentales de Bélgica se mantendrán intactos independientemente del nivel del rival.
- Flash Press Agency
Van Bommel mantiene una fe total pese a la ausencia de Mbappe
Reconociendo el salto de calidad, Van Bommel lamentó que la estrella de Francia Kylian Mbappe no esté disponible para el duelo. Sin embargo, el técnico belga subrayó que su grupo tiene la inteligencia y la capacidad de trabajo necesarias para ejecutar con eficacia su sistema de presión ante una oposición de talla mundial.
Destacó los primeros 35 minutos contra Italia como el punto de referencia para lograr un éxito internacional sostenido.
«Queremos jugar siempre igual que jugamos en Italia», afirmó Van Bommel. «También queremos dominar ante Francia, para recuperar el balón rápido. Eso será más difícil que contra Italia, pero la idea sigue siendo la misma. Te pueden superar, pero no pasa nada si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer».
Van Bommel respeta el legado de Zidane, pero cuestiona la invencibilidad de Francia
El partido tiene un aliciente añadido, ya que Zinedine Zidane continúa su etapa como seleccionador de Francia tras la salida de Didier Deschamps. Van Bommel, que se enfrentó a Zidane en su etapa como jugador del Barcelona en un empate 1-1 en el Clásico, reconoció el estatus de icono del francés, aunque insistió en que Francia es un rival al que se puede vencer.
Señaló que, aunque Francia mostró calidad en su reciente victoria por 1-0 sobre Turquía, sus rivales siguieron creando ocasiones de gol.
«Zidane es un futbolista excepcional», añadió Van Bommel. «También ha ganado mucho como entrenador. Pero no es cierto que ellos sean siempre los mejores y que jueguen siempre un buen fútbol. Tenemos que confiar en nosotros mismos».
- Belga
Bélgica afronta la prueba definitiva de su nueva identidad táctica
Bélgica completa sus preparativos de cara al partido en Bruselas con el objetivo de asegurar victorias consecutivas en el Grupo A. Van Bommel considera este encuentro una prueba ideal para demostrar si Bélgica puede mantener una intensidad de alto nivel durante 90 minutos.
Francia se prepara para enfrentarse a Italia en el Stade de France en su siguiente partido de la Liga de Naciones, el 2 de octubre.
Bélgica busca lograr una victoria de peso ante un estadio lleno en casa.
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