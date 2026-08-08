Sin jugar: ¿cómo obligó Yassine Bounou al Al-Hilal a tomar la decisión más difícil?

La continuidad de Bounou representa una decisión difícil para el Al-Hilal, pues fue en contra de las expectativas previas sobre el futuro del guardameta, aunque al mismo tiempo parece una decisión lógica desde el punto de vista técnico.
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El Al-Hilal no puede afrontar una nueva temporada con un portero que no esté preparado para soportar la presión, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo compite por títulos nacionales y continentales, y cualquier error en esta posición podría tener un coste muy alto.
De este modo, Bounou obligó prácticamente al Al-Hilal a reconsiderar sus cálculos, y así el guardameta marroquí seguirá presente en el proyecto durante la nueva temporada, después de que su nombre figurara como candidato a abandonar el equipo.
Y al final, mantener a Bounou podría ser la opción más segura para el Al-Hilal, aunque no fuera la decisión que la directiva deseaba tomar desde el principio, ya que la solidez de las alternativas no era suficiente para sustituir a un portero del calibre y la experiencia del internacional marroquí.