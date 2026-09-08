El Real Madrid abre el capítulo de la Liga de Campeones con un enfrentamiento de altos vuelos, cuando reciba al Inter de Milán esta noche de martes en su estadio, pocos días después de su caída ante el Real Betis en la Liga.

Un choque que reúne todos los ingredientes de una cumbre europea, pero que llega en un momento complicado para el portugués José Mourinho, quien se ve obligado a afrontar su primer examen continental sin dos de sus jugadores más fiables.

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