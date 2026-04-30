Según The Athletic, Chelsea pide casi 70 millones de euros por el delantero, que sigue cedido al Bayern hasta final de temporada.
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Sin futuro en el Bayern: el Chelsea fija un precio desorbitado por Nicolás Jackson, cedido por el FCB
El Chelsea cedió a Jackson al Bayern Múnich el pasado verano. Desde entonces, el senegalés ha sido un suplente útil de Harry Kane, sobre todo en las últimas semanas. Sin embargo, no tiene futuro en el club bávaro, según confirmó el director deportivo, Max Eberl. Jackson dejará la Säbener Straße al final de la temporada.
El Bayern pagó 16,5 millones de euros por su cesión de un año y podría haberlo fichado por otros 65 millones.
- AFP
¿Tendrá Nicolas Jackson futuro en el Chelsea?
El Chelsea pagó 37 millones de euros al Villarreal por Jackson en 2023 y su contrato vence en 2033. Debido a esa larga duración, los Blues creen que los 70 millones de euros pedidos son adecuados. En unos 1.150 minutos con el Bayern, el delantero ha marcado diez goles y dado cuatro asistencias.
Según The Athletic, aún no se sabe si el Chelsea lo venderá en verano o le dará una segunda oportunidad. Todo dependerá del nuevo entrenador. Liam Rosenior, que reemplazó a Enzo Maresca en enero, ya fue despedido. De momento, el exayudante Calum McFarlane dirige al equipo de forma interina hasta final de temporada. El favorito para el banquillo es el excampeón mundial Cesc Fàbregas, quien jugó cuatro años y medio en el Chelsea y ahora brilla con el Como en la Serie A.
Nicolas Jackson despierta especial interés en Italia.
Si el Chelsea decide vender a Jackson, el alto precio de traspaso complicaría la operación. Según The Athletic, el club baraja cederlo de nuevo con una opción u obligación de compra.
Juventus y AC Milan siguen de cerca al jugador. Con el Chelsea, Jackson jugó 81 partidos en dos años, marcó 30 goles y dio doce asistencias antes de su cesión al Bayern.
- Getty Images
Las estadísticas de Nicolas Jackson con el FC Bayern
Partidos
30
Minutos jugados
1.152
Goles
10
Asistencias
4
Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
1