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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sin estrellas, sin fichajes y sin resultados: ¿ha acabado la concentración del Al Nassr con los sueños de la nueva temporada?

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A. Postecoglou
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"El Mundial" afronta una temporada difícil

En el mundo del fútbol, la pretemporada antes del inicio de la nueva campaña juega un papel fundamental en el rendimiento del equipo a lo largo de todo el curso, ya sea a nivel de juego o de resultados, o en el aspecto técnico o físico.

Por ello, el Al-Nassr disputó una larga concentración, durante la cual jugó algunos partidos amistosos bajo la dirección de su nuevo entrenador australiano Ange Postecoglou, con la esperanza de prepararse de la mejor manera posible para la nueva temporada.

  • Aplazamientos y cambios

    Sin embargo, estos preparativos atravesaron numerosas crisis desde muy pronto, incluso antes del inicio de la concentración, cuyo comienzo se retrasó cerca de 48 horas debido a unas obras de mantenimiento en el estadio de Dar Al Nasr.

    E incluso a pocas horas del inicio de la concentración, el Al Nassr no contaba con un director técnico que dirigiera a los jugadores, tras la salida del portugués Jorge Jesus, antes de que se confirmara el nombramiento del entrenador australiano Ange Postecoglou.

    Las crisis continuaron en la segunda etapa de la preparación, concretamente en la ciudad de Abha, donde dicha etapa se interrumpió rápidamente, con dudas en torno a la cancelación de la tercera etapa en Portugal debido a la crisis financiera del club.

    No obstante, la tercera etapa se celebró con normalidad y se adelantó para comenzar el pasado 19 de julio, con el fin de compensar lo que se canceló de la segunda etapa en Abha.

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  • Un campamento sin estrellas

    El campamento comenzó, pero estuvo huérfano de las estrellas que participaron con las selecciones de sus países en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

    Con la continuación del campamento, esas estrellas comenzaron a llegar a la capital portuguesa, Lisboa, pero se prolongó la ausencia de 4 jugadores muy influyentes, hasta los últimos días de este campamento.

    La lista incluyó a los portugueses Cristiano y Joao Felix, al senegalés Sadio Mané y al defensor saudí Abdulelah Al-Amri, pese a que todos ellos terminaron su recorrido con las selecciones de sus países en el Mundial de manera temprana.

    Al-Amri se despidió con la selección de Arabia Saudí en la fase de grupos, luego lo siguió Mané en los dieciseisavos de final y, por último, Cristiano Ronaldo y Felix en los octavos de final, el pasado 6 de julio.

    Pese a ello, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mané y Joao Felix no se incorporaron al campamento hasta finales del mes pasado y principios del mes en curso, mientras que Ronaldo no se ha incorporado a los entrenamientos hasta el momento.

    Y aunque algunos informes aseguraron que todas esas ausencias se producen por decisión del entrenador australiano Ange Postecoglou, para evitar la fatiga antes del inicio de la temporada, esas ausencias privaron al equipo de aprovechar de la mejor manera el campamento.

  • Concentración sin fichajes

    El problema no radicaba únicamente en la ausencia de las estrellas actuales, sino que el Al-Nassr comenzó y terminó la concentración sin incorporar ningún fichaje a sus filas.

    Es cierto que "Al-Alami" cerró su acuerdo con el club español del Real Mallorca para incorporar a su centrocampista portugués Samu Costa, pero la operación no se concretó debido a las restricciones económicas impuestas actualmente al club saudí.

    De este modo, el Al-Nassr concluye su preparación para la nueva temporada sin refuerzos e incluso mermado, tras la marcha de su centrocampista croata Marcelo Brozovic, después de que finalizara su contrato al término de la pasada temporada.

    Incluso si el Al-Nassr resolviera las restricciones que se le han impuesto y completara la contratación de Samu Costa, comenzaría la preparación para la nueva temporada alrededor de una única semana antes de su inicio, lo que le impedirá alcanzar la compenetración a nivel técnico y recuperar su nivel físico.

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  • Resultados negativos

    Lo peor de todo es que los jugadores actuales del Al-Nassr no ofrecieron ni el nivel ni los resultados esperados que tranquilicen a la afición sobre el futuro del equipo la próxima temporada.

    El Al-Nassr comenzó la concentración de la peor manera posible, tras perder ante el filial del Benfica por 2-1, además de caer frente al Estrela Amadora portugués por 4-2 y, por último, ante el Almería español por dos goles a cero.

    El "Al-Alami" solo logró una única victoria, a costa del Mérida, que juega en la Segunda Federación española, por 2-0, algo que no refleja el nivel real al que se enfrentará el equipo la próxima temporada.

    Quedaron patentes algunos de los problemas que afronta el conjunto saudí en ataque y en defensa, ya que marcó 5 goles, a un promedio de algo más de un gol por partido, y encajó 8, a un promedio de dos goles por encuentro.

  • ¿Una temporada para el olvido?

    Todos estos factores en conjunto despiertan la preocupación de la afición del Al Nassr, sobre todo después de que las ambiciones se dispararan hasta el cielo tras la conquista del título de la Roshn Saudi League la temporada pasada, después de siete años de sequía.

    La afición del Al Nassr espera que su equipo conserve el título local por segunda temporada consecutiva, pero la mayor ilusión esta temporada estará en coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Élite de Asia por primera vez en la historia del club.

    Además, el Al Nassr competirá por otros dos títulos locales, uno de los cuales podría conquistar tras solo dos partidos: la Supercopa de Arabia Saudí, sumada a la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

    Sin embargo, todas esas ambiciones chocan con una serie de obstáculos que podrían frenarlas en gran medida, a menos que Postecoglou, Cristiano Ronaldo y sus compañeros tengan otra opinión.

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