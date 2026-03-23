Sin estadio, el Ayuntamiento de San Donato reclama al Milan una indemnización de 74 360 euros

El Inter y el Milan han comprado el estadio Meazza de Milán para construir un nuevo recinto en San Siro.

En consecuencia, los directivos rossoneri abandonan la zona de San Donato Milanese.





Il Giorno informa de que ahora el ayuntamiento situado al sureste de la capital lombarda exige al Milan que le reembolse 74 360 euros por los gastos incurridos por la entidad local en concepto de asesorías, estudios y trámites técnico-burocráticos para el examen del proyecto que preveía la construcción de un estadio de 70 000 localidades en la zona de San Francesco.





La factura ha sido presentada por el municipio de San Donato Milanese a la sociedad Sportlifecity (controlada en un 90 % por el Milan), tal y como prevé la cláusula que establecía un máximo de 220 000 euros.





El alcalde Francesco Squeri lo anunció en el último pleno municipal, en respuesta a una pregunta formulada por los concejales del Partido Demócrata.



