A pesar del carácter improvisado del movimiento, Alonso está totalmente preparado para utilizar a su capitán en su sistema 3-4-3. Al español le preguntaron si James podría evolucionar hasta convertirse en un centrocampista de élite y ofreció un respaldo rotundo. «Yo diría que sí. Diría que se siente muy cómodo, muy seguro jugando en esa posición», dijo Alonso en una rueda de prensa.

«Tiene la inteligencia para jugar ahí. Tiene la inteligencia para conectar con los compañeros a su alrededor en el centro, para saber qué es lo mejor antes y después de recibir el balón. Y tiene esa capacidad de lectura», añadió el técnico del Chelsea. «Recuerdo haberle visto jugar muy bien en el centro. Así que sí, lo estamos utilizando ahí. Va a tener muchos minutos en esa posición como primer centrocampista».

Alonso tampoco está en absoluto preocupado por las exigencias físicas de la transición. «Para mí, físicamente está fresco y está preparado», explicó. «Ha estado compitiendo en la Premier League, así que para mí eso no es un problema».

«Como centrocampista necesitas tomar muchas pequeñas decisiones, muchas decisiones correctas, porque siempre estás muy conectado al juego», continuó Alonso. «Estás muy cerca de la acción y, si vas andando, no es posible. Así que Reece está realmente metido en el partido».