AFP
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Sin Enzo, no hay problema: el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, identifica a una sorprendente estrella defensiva para solucionar el problema en el centro del campo tras el impactante traspaso de Fernandez al Manchester City por 125 millones de libras
Alonso, obligado a reestructurar la sala de máquinas del Chelsea
El Chelsea está lidiando con una grave escasez de centrocampistas tras la salida de Fernandez al Manchester City por 125 millones de libras. El Chelsea no logró cerrar un recambio antes del cierre del mercado después de un dramático desplome del traspaso.
La falta de profundidad quedó en evidencia durante una caótica victoria por 4-3 sobre el Brighton, en la que Moises Caicedo sufrió una lesión tras entrar desde el banquillo. Con el veterano Jordan Henderson ya de baja, Romeo Lavia apenas recuperado físicamente y Valentin Barco sin experiencia, Alonso se ha visto obligado a experimentar. Los laterales derechos naturales James y Malo Gusto han sido utilizados en la sala de máquinas simplemente para tapar los evidentes huecos.
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«Tiene la inteligencia para jugar ahí»
A pesar del carácter improvisado del movimiento, Alonso está totalmente preparado para utilizar a su capitán en su sistema 3-4-3. Al español le preguntaron si James podría evolucionar hasta convertirse en un centrocampista de élite y ofreció un respaldo rotundo. «Yo diría que sí. Diría que se siente muy cómodo, muy seguro jugando en esa posición», dijo Alonso en una rueda de prensa.
«Tiene la inteligencia para jugar ahí. Tiene la inteligencia para conectar con los compañeros a su alrededor en el centro, para saber qué es lo mejor antes y después de recibir el balón. Y tiene esa capacidad de lectura», añadió el técnico del Chelsea. «Recuerdo haberle visto jugar muy bien en el centro. Así que sí, lo estamos utilizando ahí. Va a tener muchos minutos en esa posición como primer centrocampista».
Alonso tampoco está en absoluto preocupado por las exigencias físicas de la transición. «Para mí, físicamente está fresco y está preparado», explicó. «Ha estado compitiendo en la Premier League, así que para mí eso no es un problema».
«Como centrocampista necesitas tomar muchas pequeñas decisiones, muchas decisiones correctas, porque siempre estás muy conectado al juego», continuó Alonso. «Estás muy cerca de la acción y, si vas andando, no es posible. Así que Reece está realmente metido en el partido».
No es un territorio completamente desconocido
Actuar por el centro no es un concepto totalmente ajeno para el internacional inglés. James se ha metido ocasionalmente en el centro del campo en las últimas temporadas, y Alonso no tardó en señalar esos éxitos del pasado. «Sabía que podía jugar ahí. Recuerdo la última final del Mundial de Clubes en Nueva York. Jugó con Moi en el medio», dijo el español. «En Anfield, creo que jugó ahí el año pasado. No es nuevo para él. No es que yo esté descubriendo algo».
Más allá de sus habilidades técnicas, Alonso considera que la posición más centrada del capitán supone un enorme impulso psicológico para la plantilla. «Creo que responde a las necesidades del equipo y también a su papel en el equipo. Porque recuerdo el partido contra el Fulham. Su impacto en lo emocional, como capitán, su liderazgo en el medio, está más cerca de todo y puede desempeñar un papel importante», señaló Alonso.
«Ya sabe dónde tiene que estar. Tiene la capacidad de ayudar a los compañeros que tiene a su alrededor, así que eso también es muy importante para mí porque tiene esa presencia. Tiene el respeto de sus compañeros, de modo que cuando dice algo, le escuchan y le siguen», añadió.
- Getty Images Sport
Manteniendo el fuerte en Stamford Bridge
El Chelsea afronta este domingo una prueba de fuego, ya que se prepara para medirse al vigente campeón de la Premier League, el Arsenal, con el centro del campo muy mermado. Con Caicedo y Henderson fuera de combate, la presión inmediata recaerá de lleno sobre James, que tendrá que sostener el centro del campo de Alonso ante el campeón junto a Lavia. La rapidez con la que el capitán pueda adaptarse a su nuevo rol permanente en este partido de máxima exigencia marcará el tono del arranque de la campaña del Chelsea, que busca cómo compensar la enorme salida de Fernandez.
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