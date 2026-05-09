«Hay una nueva generación de jugadores muy buenos que tienen muchos años por delante. Si tuviera que elegir a uno por su edad, lo que ya ha demostrado y sus perspectivas de futuro, sería Lamine», explicó Messi durante un evento de Adidas para presentar el anuncio del Mundial, en el que aparecen ambos. «Sin duda: para mí, él es el mejor», afirmó el argentino.
Traducido por
«Sin duda»: Lionel Messi elige al mejor jugador de la nueva generación
Tras la salida de Messi en 2021, el Barça buscaba un sucesor. Ahora lo ha encontrado en este joven de 18 años, ya entre los mejores del mundo. En el último Balón de Oro quedó segundo, solo por detrás de Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
En Barcelona confían tanto en él que ya le han entregado el legendario dorsal número diez, el mismo que lució Messi en el Camp Nou.
- Getty Images
Lionel Messi sobre su relación con Cristiano Ronaldo: «Una bonita rivalidad deportiva»
Durante el acto, Messi recordó sus años en el Barça, especialmente bajo Pep Guardiola, cuando disputó legendarios duelos contra el Real Madrid. Junto a Cristiano Ronaldo, peleó por títulos y por ser el mejor del mundo.
«Fue una bonita rivalidad deportiva. Luchamos por todo, como equipo y también a nivel individual. Por eso la gente siempre nos comparaba. Pero nuestra relación siempre fue buena y respetuosa», recordó Messi.
«No nos veíamos a menudo, salvo en los partidos y en las entregas de premios. Allí siempre nos llevábamos bien», añadió refiriéndose a CR7.
Las estadísticas de Lamine Yamal en la temporada 25/26:
Partidos: 45 Minutos jugados: 3702 Goles: 24 Asistencias: 18