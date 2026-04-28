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«Sin duda»: Jamie Carragher afirma que Michael Carrick será el entrenador definitivo del Manchester United tras su «sensacional» racha
¿Seguirá Carrick al mando?
Carragher podría quedarse al frente del United tras llevar al equipo a un paso de la élite europea. Tras ganar al Brentford, afirmó que «no hay duda» de que el técnico interino dirigirá al club la próxima temporada. El exdefensa del Liverpool elogió la flexibilidad táctica del excentrocampista desde que reemplazó a Ruben Amorim.
- AFP
La capacidad de adaptación distingue a Carrick.
En declaraciones a Sky Sports, Carragher destacó que los buenos resultados del entrenador interino y su flexibilidad táctica lo consolidan como el candidato más claro para el puesto de forma permanente.
«Sin duda será el entrenador del Manchester United la próxima temporada; se lo merece», afirmó el exdefensa del Liverpool. «Son resultados sensacionales, propios de un equipo campeón o de uno que lucha por la liga. Sé que ahora el United no tiene presión ni compromisos europeos, pero dudo que otro hubiera logrado más. A Ruben Amorim se le criticó por no adaptarse; Carrick sí lo ha hecho».
Apoyo en el vestuario para el entrenador interino
Los jugadores del United han adoptado la revolución de Carrick. El defensa Harry Maguire destaca la nueva confianza del equipo tras el cambio de entrenador. El United es tercero, 11 puntos por encima del Brighton, sexto, lo que contrasta con sus dificultades iniciales.
Maguire dijo: «Los resultados hablan por sí solos; desde que llegó el entrenador y cambió la formación, empezamos a sumar puntos. Antes, con Rubén, los partidos estaban igualados, pero siempre perdíamos. Ahora es al revés: dominamos nuestro área y somos letales en la otra».
«Todos creemos en ello y nos hemos unido. Tenemos confianza. Sabemos que podemos marcar desde cualquier lugar. Aún podemos mejorar mucho con esta formación. Debemos movernos como una unidad defensiva y más rápido por el campo», concluyó.
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Neville, impresionado por su «inteligencia táctica»
Gary Neville elogió a Carrick por sacar el máximo de una plantilla que parecía perdida al inicio de la temporada. El ex capitán del United destacó su «inteligencia táctica» y su agilidad en momentos clave.
«Si Michael Carrick fuera sincero, diría que está sacando el máximo de este grupo», afirmó en su pódcast. “¿Son 29 puntos en 13 partidos desde que llegó? Es un trabajo brillante... Ahora ganan aunque no jueguen bien, y eso hay que hacerlo.
«En la segunda parte contra el Brentford mostró inteligencia táctica: supo cerrar el partido y demostró ser un entrenador serio».
Con el objetivo de entrar en los cuatro primeros al alcance y el respaldo del vestuario y de los expertos, su paso de técnico interino a permanente parece inevitable.