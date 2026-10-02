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«Sin duda es una posibilidad»: Erling Haaland y las estrellas del Manchester City podrían irse GRATIS mientras un experto legal explica cómo los jugadores pueden rescindir sus contratos tras un veredicto de culpabilidad
El veredicto de culpabilidad desata temores por el contrato
El reciente veredicto de culpabilidad contra el Manchester City en su mediática disputa financiera con la Premier League ha desatado una intensa especulación sobre el futuro de su plantilla de élite. Una comisión independiente declaró culpable al gigante del Etihad de 114 de los 115 cargos, al señalar múltiples infracciones, entre ellas la formalización de contratos "simulados" con socios comerciales entre 2009 y 2018.
Las consecuencias de esta resolución histórica han sembrado de inmediato dudas sobre los compromisos a largo plazo de jugadores clave. Mientras el club sigue defendiendo su inocencia y se prepara para presentar una apelación, la incertidumbre ha abierto la puerta a escenarios sin precedentes. En particular, destacadas voces del ámbito jurídico están valorando si estrellas como Haaland podrían aprovechar la legislación laboral para lograr una salida abrupta y sin coste del Etihad Stadium.
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¿Se enfrenta el Manchester City a un éxodo de jugadores?
En el podcast Stick to Football, el destacado abogado deportivo Paul Gilroy KC abordó las ramificaciones legales para la plantilla del City. Cuando la leyenda del Arsenal Ian Wright le preguntó si los jugadores ajenos a lo que sucedía en los despachos tendrían argumentos para marcharse, Gilroy ofreció una valoración tajante sobre los derechos laborales.
"Definitivamente, sí, es una buena pregunta, desde la perspectiva de los jugadores", explicó Gilroy. "Todo contrato de trabajo, ya sea el de un futbolista o el de alguien que trabaja en una tienda, tiene una cláusula implícita. Es decir, no está por escrito. Y la cláusula implícita de la que estamos hablando aquí es la de confianza mutua.
"Así que, si yo trabajo para ti, tú y yo debemos tener suficiente confianza mutua para que esa relación funcione. Si tú no confías en mí, o yo no confío en ti, o si me llamas mentiroso y ladrón un martes, no puedo trabajar para ti el miércoles: confianza mutua.
"Ahora bien, un jugador podría decir: 'Has incumplido la cláusula implícita de confianza mutua. Eres mi empleador, has actuado incumpliendo esa cláusula, y eso me da derecho a decir que rompo mi contrato y me marcho'".
Clubes rivales, en máxima alerta
La posibilidad de hacerse con talento de talla mundial sin pagar unas tasas de traspaso desorbitadas provocó, como era lógico, reacciones humorísticas, aunque reveladoras, por parte de los presentadores del pódcast. Jamie Carragher preguntó con sorna si el Liverpool podría fichar gratis a Haaland la próxima semana, a lo que Gilroy se limitó a responder: «Sí, ¿por qué no?».
Wright también se sumó a las hipótesis y bromeó con que el goleador noruego podría preferir un traslado al norte de Londres. «Puede que quiera venir al Arsenal, solo por sus amigos allí», bromeó Wright. Aunque se dijo en tono de broma, el intercambio pone de relieve el cambio monumental en el mercado de fichajes que se produciría si a los jugadores del City se les permitiera legalmente rescindir sus contratos.
- AFP
Una apelación inminente y la espera
Todas las miradas están ahora puestas en el inminente recurso del City contra las conclusiones de la comisión independiente. El club tiene de plazo hasta el viernes para impugnar formalmente el veredicto de culpabilidad, y el resultado de esta batalla legal acabará dictando la dureza de cualquier sanción deportiva.
Para Enzo Maresca y su plantilla, el objetivo inmediato debe seguir siendo cumplir sobre el césped en medio de una tormenta extradeportiva sin precedentes. Sin embargo, hasta que se alcance una resolución definitiva, la sombra de posibles rescisiones de contrato seguirá planeando sobre la mitad azul de Mánchester.
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