En el podcast Stick to Football, el destacado abogado deportivo Paul Gilroy KC abordó las ramificaciones legales para la plantilla del City. Cuando la leyenda del Arsenal Ian Wright le preguntó si los jugadores ajenos a lo que sucedía en los despachos tendrían argumentos para marcharse, Gilroy ofreció una valoración tajante sobre los derechos laborales.

"Definitivamente, sí, es una buena pregunta, desde la perspectiva de los jugadores", explicó Gilroy. "Todo contrato de trabajo, ya sea el de un futbolista o el de alguien que trabaja en una tienda, tiene una cláusula implícita. Es decir, no está por escrito. Y la cláusula implícita de la que estamos hablando aquí es la de confianza mutua.

"Así que, si yo trabajo para ti, tú y yo debemos tener suficiente confianza mutua para que esa relación funcione. Si tú no confías en mí, o yo no confío en ti, o si me llamas mentiroso y ladrón un martes, no puedo trabajar para ti el miércoles: confianza mutua.

"Ahora bien, un jugador podría decir: 'Has incumplido la cláusula implícita de confianza mutua. Eres mi empleador, has actuado incumpliendo esa cláusula, y eso me da derecho a decir que rompo mi contrato y me marcho'".