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«Sin duda es Hollywood»: instan a Ryan Reynolds, Rob Mac y al Wrexham a convertir a Jamie Vardy en la próxima estrella de su documental, pero advierten de que la leyenda del Leicester no saldrá barata
Vardy, campeón de la Premier League, es agente libre
El dinero rara vez ha sido un problema para los copropietarios de primer nivel del Racecourse Ground desde que completaron una sorprendente adquisición en 2021. Han disfrutado de un ascenso meteórico, con tres promociones consecutivas que han sacado al Wrexham de la National League y lo han llevado al Championship, con viajes regulares a Las Vegas por el camino.
El plan es organizar otra fiesta de ascenso en la Ciudad del Pecado, con la vista puesta colectivamente en la Premier League. Vardy sería una presencia animada en esas celebraciones si se consiguiera su fichaje y se diera el salto a la élite.
El incombustible jugador de 39 años, que saboreó la gloria del título de la Premier League con el Leicester en 2016 y fue 26 veces internacional con Inglaterra, lleva sin club desde que puso fin a su aventura italiana de 12 meses, en la que sufrió el descenso de la Serie A.
No es la primera vez que se especula con un posible fichaje de Vardy por el Wrexham, con Reynolds y Mac siempre en el mercado en busca de incorporaciones que ayuden a lograr resultados sobre el campo e impulsen un mayor crecimiento comercial fuera de él. Otra estrella para su galardonada serie documental sería muy bienvenida, especialmente una que esté más que contrastada de cara a gol.
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Bienvenido a Wrexham: ¿deberían los Dragones Rojos fichar a Vardy?
Preguntado por la especulación sobre la llegada de Vardy al Wrexham, el exdefensa de los Foxes Huth, hablando en asociación con Football Betting, que lo tiene todo cubierto en 2026-27, dijo a GOAL: «Desde luego, es muy de Hollywood.
»Quiero decir, si eres el Wrexham, ¿merece la pena apostar por él? Claro que sí. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Probablemente no sería titular en todos los partidos ni completaría los 90 minutos muchas veces. Pero creo que como revulsivo, para que salga desde el banquillo durante 10, 15 o 20 minutos, lo que sea, ¿por qué no?
»Obviamente, el Wrexham también tiene fondos porque no va a ser barato, eso no lo creo. Pero sí, sorprende que esté tardando tanto en cerrarse su fichaje porque, evidentemente, jugó el año pasado. Ha estado mostrando cuánto trabajo físico ha hecho. Me sorprende un poco que nadie haya apostado por él un poco antes.
»Lo del Wrexham puede caerse, o puede aparecer otro club en el último momento. ¡Al Leicester todavía le vendría bien un buen nueve! Así que, sí, en fin. Me sorprende que otro club no lo haya fichado mucho antes».
El canal de YouTube de Vardy ahora retransmite partidos de la Bundesliga
Mientras espera a que llegue una oferta atractiva que le haga volver al vestuario y saltar de nuevo al terreno de juego, Vardy se ha mantenido ocupado con otros proyectos. Está en proceso de crear su propio canal de YouTube.
Esa plataforma se ha convertido, en un giro que pocos podían haber previsto, en la casa de las retransmisiones de los partidos de los viernes por la noche de la Bundesliga. Huth no se sorprende al ver a un personaje tan pintoresco creando su propia marca, pero no se apresurará a conectarse para ver la acción de su país natal a corto plazo.
El exinternacional alemán añadió sobre los proyectos de Vardy en redes sociales: «Quiero decir, este es el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? No se me ocurre nada peor que ver a alguien viendo un partido de fútbol, si soy totalmente sincero. Preferiría verlo yo mismo en paz. Pero sí, así es el mundo, ¿no?»
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Calendario del Wrexham 2026-27: exigente visita al Millwall, lo próximo
Mientras lidera sus propios programas, sigue existiendo la posibilidad de que Vardy pronto tenga un papel destacado en la producción del Wrexham que les ha permitido, gracias a Reynolds y Mac, abrir una ventana al mundo.
Phil Parkinson necesita encontrar algo más de pólvora, junto a jugadores como Kieffer Moore y Josh Windass, ya que el Wrexham, que visitará al Millwall el miércoles, solo ha sumado dos puntos en tres partidos del Championship esta temporada.
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