Recientemente hubo fuertes tensiones entre el Atlético y el FC Barcelona por informes que indicaban que el Barça buscaba fichar al delantero estrella del Atlético, Álvarez, y ya se acercaba a contratar al campeón del mundo argentino.
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¿Sin Antoine Griezmann y pronto también sin Julián Álvarez? El Atlético de Madrid busca un nuevo delantero
Los rojiblancos reaccionaron con sarcasmo al campeón español y aseguraron que no cederán a Álvarez, a quien consideran una «pieza clave de su proyecto».
Pese a ello, el Barça habría enviado una primera oferta de 100 millones de euros, según Mundo Deportivo.
Además, se rumorea que el campeón de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain, y el campeón inglés, el Arsenal, también siguen de cerca a Álvarez.
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El Atlético reestructura su delantera: Victor Osimhen, supuestamente entre los candidatos
Por eso sería lógico que el Atlético buscara alternativas de primer nivel. Según Mundo Deportivo, el cuarto clasificado de la temporada pasada sigue a Victor Osimhen.
El nigeriano fichó por el Galatasaray el pasado verano, llegó cedido y resultó clave en el título turco. Su contrato en Estambul vence en 2029 y su traspaso, procedente del Wolfsburgo, rondaría entre 70 y 100 millones de euros.
Además, el jugador de 27 años figura en la lista de deseos del Manchester United.
Más allá del futuro de Álvarez, el Atlético debe reforzar la delantera: con la salida de Antoine Griezmann pierde a uno de sus mejores goleadores y asistentes.
Julian Álvarez vs. Victor Osimhen: estadísticas 2025/26
Julian Álvarez
Víctor Osimhen
Partidos de liga
29
22
Goles/asistencias en liga
8/4
15/5
Partidos de la Champions
15
10
Goles/Asistencias en la CL
10/4
7/3
Partidos de copa
4
1
Goles/asistencias en copa
2/1
-