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Ryan Tolmich

Traducido por

«Simplemente parece lo correcto»: Christian Pulisic y las estrellas de la selección estadounidense se mostraron sorprendidas tras el giro inesperado en la suspensión de Folarin Balogun, que permite al delantero jugar contra Bélgica

Analysis
USA
F. Balogun
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Las principales estrellas del fútbol estadounidense se enteraron de la noticia del domingo como todo el mundo y ahora esperan aprovecharla en su partido de octavos de final.

SEATTLE — Al principio, Chris Richards creyó que era inteligencia artificial. Pensó que alguien había sido hackeado. Las noticias que veían en las redes no podían ser ciertas, pero pronto se propagaron en el autobús de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de camino al entrenamiento del domingo.

Uno a uno, los jugadores del USMNT entraron a sus redes y confirmaron la noticia: la suspensión de Folarin Balogun se había levantado. El delantero titular podrá jugar los octavos de final contra Bélgica.

«En el autobús había mucho ambiente», recordó Richards. «Sonaba la música y, de repente, alguien mencionó la noticia, pero nadie quería creerlo. Al llegar, confirmamos que era cierto».

Añadió: «No sé cuándo se enteró Balo. Si lo sabía antes que nosotros, no dijo nada, pero creo que muchos pensamos al principio que era AI. Estamos muy emocionados. Lo descubrimos por las redes, lo cual estuvo genial. Hay muchas incógnitas, pero en general estamos muy contentos y emocionados».

La decisión lo cambia todo: la joven estrella del equipo podrá disputar el partido más importante. Su suspensión inicial fue polémica, y su restitución seguramente también lo es.

Para el equipo estadounidense, lo único que importa es que Balogun está de vuelta, aunque en circunstancias dramáticas.

«Sabiendo que nos enfrentamos a una selección belga realmente fuerte», dijo Richards, «y sabiendo que recuperamos a nuestro delantero titular, es muy emocionante y quizá nos dé un pequeño empujón extra».

  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al enterarme de la noticia

    Richards no era el único incrédulo. A medida que la noticia se propagaba por la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, predominaba el entusiasmo.

    «No lo vi en las redes sociales», admitió Christian Pulisic. «Algunos compañeros me lo dijeron y, cuando se hizo público, todos lo repetían: esto es real».

    Tal como indicaron Pulisic y Richards, la noticia se propagó rápido en las redes. Luego llegó el comunicado de la FIFA, que citó el artículo 27 del FDC, el mismo usado para levantar la sanción a Cristiano Ronaldo antes del torneo. La Federación de Fútbol de EE. UU., que según un portavoz «participó en el proceso con el comité disciplinario», emitió su propio comunicado poco después.

    «Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana», declaró la Federación de Fútbol de EE. UU. «Toda nuestra atención se centra en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestra increíble afición».

    Sobre Balogun, Richards añadió que su reacción fue moderada, pues el grupo ya pensaba en el partido.

    «Ahora mismo se lo está tomando con calma», añadió el defensa. «Seguía nervioso por si era verdad, pero está muy emocionado».

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La decisión en sí misma

    Desde la expulsión de Balogun contra Bosnia y Herzegovina, el ánimo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no ha cambiado. Toda la semana, los jugadores han repetido que aceptan la decisión aunque no la compartan. El propio Balogun lo comentó el viernes con los medios.

    «Puedes sentir que te ha ocurrido algo injusto, pero eso no es excusa para ser irrespetuoso o no hacer lo correcto», afirmó. «Después de cada partido, intento dar la mano a todo el mundo. Este partido no fue una excepción. Lo más importante para mí es también dar el ejemplo adecuado a quienes nos ven.

    «Sé que para muchos espectadores estadounidenses este Mundial puede ser la primera vez que nos ven. Quiero mostrarles que, pase lo que pase, hay que seguir siendo uno mismo».

    La resolución de la FIFA no cuestiona la decisión, solo suspende la sanción de Balogun.

    El artículo 11 del Código Disciplinario de la FIFA establece que, en caso de reincidencia durante el periodo de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción original más la nueva.

    Ya se ha aplicado antes: Cristiano Ronaldo se benefició de una medida similar para evitar una suspensión al inicio del Mundial.

    Los jugadores estadounidenses admiten no conocer el reglamento de la FIFA, pero celebran que Balogun pueda jugar.

    «Balo lo gestionó muy bien, y creo que el equipo también», dijo Pulisic. «No estamos aquí para quejarnos. Hay que afrontarlo con buena actitud, y a quien lo hace le pasan cosas buenas. Él se mostró muy positivo. Simplemente me parece lo correcto».

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    El impacto de Balogun

    No se puede exagerar lo que esto significa para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) sobre el terreno de juego. Al menos en el tercio ofensivo, Balogun ha sido el mejor jugador del equipo. Ha marcado tres goles en lo que va de torneo y ha sido el motor del ataque y la presión del equipo. Su disponibilidad supone un impulso inmediato para las posibilidades de la USMNT en los octavos de final.

    «Balo siempre está disponible», dijo Pulisic. «Tengo la sensación de que, tanto cuando tengo yo el balón como cuando lo tienen otros, él siempre está haciendo carreras. Es muy fuerte, rápido y hace muchas cosas bien».

    Richards añadió: «Ha tenido una buena temporada en el Mónaco y ha llegado aquí con el mismo impulso».

    Aunque esto refuerza el impulso de la selección estadounidense, se duda de cómo afectará al de Bélgica. Tras preparar la semana para Ricardo Pepi, Haji Wright u otras opciones, de repente la atención vuelve a centrarse en Balogun. ¿Podría ser eso una ventaja?

    «No lo sé», admitió Pulisic. «La plantilla cambia constantemente. Antes de cada partido desconocemos quién jugará en la delantera rival. Las cosas cambian y, ahora que lo saben, deberán prepararse para distintas opciones».

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  • Preparación para Bélgica

    Tras la noticia, la USMNT salió a entrenar. Balogun se colocó en el centro de un rondo. El grupo mostraba gran entusiasmo en su último día de preparación.

    Ha entrenado toda la semana con el grupo y, aunque no se espera que juegue, sus compañeros aseguran que está listo y que se ha tomado estos días como uno más.

    «No quiero hablar de la preparación de nadie más», dijo Richards, «pero en lo que respecta a Flo, mentalmente todos estábamos preparados para mañana, independientemente de quién vaya a jugar».

    Alex Freeman añadió: «Mentalmente estará bien; ya ha superado adversidades y esto no le pilla por sorpresa. Está preparado para aportar».

    Ahora le toca a Balogun dejar huella. A pesar de la polémica previa y posterior a la gran decisión, ahora hay un partido que disputar. Nada de esto importará si la selección estadounidense sale al campo y ve cómo su Mundial termina a manos de Bélgica. Sin embargo, todo podría importar si salen y ganan.

    Todos los ojos están sobre Balogun y la selección de Estados Unidos, que llega con plantel completo.

    «Estábamos listos para jugar sin él», dijo Pulisic. «Ahora podemos contar con él y eso es fantástico. Sobre todo, me alegro por él; esa sonrisa demuestra que se merece jugar».

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