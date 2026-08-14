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«Simplemente no ocurrió»: Gary McAllister explica las dificultades de Steven Gerrard en el Aston Villa tras un inicio marcado por las lesiones
La lucha en Villa Park
McAllister por fin se ha sincerado sobre el difícil periodo que él y Gerrard atravesaron durante su etapa en el Aston Villa. A pesar de llegar a Midlands con una reputación excelente tras poner fin al dominio del Celtic en Escocia, el dúo tuvo problemas para replicar ese éxito en la Premier League.
Gerrard fue destituido tras ganar solo 13 de sus 40 partidos al frente, un registro que contrastó claramente con el impacto inmediato de su sucesor, Unai Emery.
En declaraciones exclusivas a Daily Star Sport sobre las dificultades vividas en Midlands, McAllister señaló que la plantilla se vio lastrada por problemas físicos casi de inmediato tras su llegada. "Los tres o cuatro fichajes que hicieron [Aston Villa] se lesionaron todos en el plazo de un mes desde su llegada. Pero cualquier cosa que plantees como motivo suena a excusa, así que hemos tendido a evitar eso", explicó McAllister.
También reconoció la calidad de la plantilla que quedó, al añadir: "Simplemente no ocurrió. El núcleo de jugadores que utilizó el nuevo entrenador eran, en su mayoría, jugadores de Steven, los jugadores con los que trabajó Steven".
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La vida después de Arabia Saudí
Tras su salida del Aston Villa, Gerrard buscó un nuevo comienzo en la Saudi Pro League con el Al-Ettifaq. Fue un movimiento lucrativo con el objetivo de reconstruir su caché como entrenador lejos del intenso escrutinio de la máxima categoría inglesa.
Por desgracia, la aventura no salió como estaba previsto y dejó el club de mutuo acuerdo en enero de 2025, 18 meses completos antes de que expirara su contrato. Desde su regreso de Oriente Medio, el técnico de 46 años ha sido relacionado con varias vacantes de alto perfil, incluido un posible regreso al Rangers e incluso contactos preliminares para hacerse cargo del Liverpool a corto plazo
Aunque sigue siendo posible una vuelta al banquillo, Gerrard se ha comprometido recientemente con un importante nuevo papel fuera de los banquillos. Se confirmó que el ex capitán de Inglaterra encabezará la cobertura de TNT Sports de la Premier League y la Liga de Campeones esta temporada, asumiendo una mayor presencia dentro de su equipo de retransmisión.
McAllister cree que este movimiento permitirá a Gerrard recargar pilas tras unos años exigentes en los banquillos. "Estoy seguro de que, si surge un proyecto y es el tipo de trabajo adecuado, él estará ahí", dijo McAllister.
El sueño de Gerrard de regresar a Anfield
El vínculo entre Gerrard y el Liverpool sigue siendo irrompible, y el excapitán nunca ha ocultado su deseo de volver a servir algún día al club. Durante el difícil periodo de transición del Liverpool la temporada pasada, Gerrard expresó de forma desinteresada su disposición a ayudar al Liverpool en cualquier función que fuera necesaria.
Al reflexionar sobre su relación con el gigante de Merseyside, Gerrard declaró anteriormente: "Tengo una conexión brillante con el club, siempre la he tenido, y probablemente una conexión más fuerte desde que me fui. Siempre han sido increíbles. En cualquier área en la que pudiera ayudar al club, siempre intentaría hacerlo si pudiera. Pero supongo que lo que queréis saber es si quiero entrenar al Liverpool en algún momento de mi vida. Por supuesto, sería un sueño. ¿Estaría preparado para ello ahora mismo, para hacerme cargo durante un periodo de tiempo? Probablemente no".
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Esperando al proyecto adecuado
Por ahora, Gerrard parece satisfecho con observar desde la barrera y aportar análisis como experto. A pesar de los vínculos con puestos en el Burnley y de un fallido regreso a Ibrox, McAllister insiste en que su excompañero no tiene prisa por firmar el primer contrato que se le ponga por delante.
El objetivo pasa por encontrar un proyecto que ofrezca las bases adecuadas para triunfar, en lugar de volver sin más a la batalla por el simple hecho de tener trabajo.
El propio Gerrard ha admitido que actualmente se siente realizado en su vida lejos de la banda. Antes de la final de la Champions League de la pasada temporada, declaró a TNT Sports: "¿Quién sabe? Nunca cierras la puerta, estoy disfrutando del equilibrio entre la vida y el trabajo, entrenar es duro, es exigente. He tenido oportunidades realmente grandes y he disfrutado mucho de ello. Ahora mismo, el tiempo con la familia, TNT, haciendo un poco lo que hago, viajando, lo estoy disfrutando".
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