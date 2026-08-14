McAllister por fin se ha sincerado sobre el difícil periodo que él y Gerrard atravesaron durante su etapa en el Aston Villa. A pesar de llegar a Midlands con una reputación excelente tras poner fin al dominio del Celtic en Escocia, el dúo tuvo problemas para replicar ese éxito en la Premier League.

Gerrard fue destituido tras ganar solo 13 de sus 40 partidos al frente, un registro que contrastó claramente con el impacto inmediato de su sucesor, Unai Emery.

En declaraciones exclusivas a Daily Star Sport sobre las dificultades vividas en Midlands, McAllister señaló que la plantilla se vio lastrada por problemas físicos casi de inmediato tras su llegada. "Los tres o cuatro fichajes que hicieron [Aston Villa] se lesionaron todos en el plazo de un mes desde su llegada. Pero cualquier cosa que plantees como motivo suena a excusa, así que hemos tendido a evitar eso", explicó McAllister.

También reconoció la calidad de la plantilla que quedó, al añadir: "Simplemente no ocurrió. El núcleo de jugadores que utilizó el nuevo entrenador eran, en su mayoría, jugadores de Steven, los jugadores con los que trabajó Steven".