«¡Simplemente mágico!»: Cabo Verde dejó boquiabierto a Thierry Henry y a Zlatan Ibrahimovic «casi con lágrimas en los ojos» tras su gloriosa derrota ante Argentina

Cabo Verde debutó en dieciseisavos como claro outsider, 66 puestos por debajo de la número uno, Argentina. Su valentía forzó la prórroga y encantó al mundo, incluido Ibrahimovic, analista de FOX Sports.

Tras el pitido final, el exinternacional sueco se mostró emocionado y declaró: «Puedo quedarme aquí y aplaudir a Cabo Verde porque todo ha girado en torno a Cabo Verde. Una pequeña isla con grandes sueños que estuvo a punto de sorprender al gigante. Estos chicos son héroes, se han convertido en ídolos de su isla y son estrellas. No perdieron ningún partido en 90 minutos, algo importante, y estuvieron a punto de lograrlo».

Y añadió: «Se me saltaron las lágrimas al ver estas imágenes. Argentina ni siquiera celebró, porque esto no va de Argentina ni de Leo Messi, sino de Cabo Verde, que estuvo a punto de lograrlo».