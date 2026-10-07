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¡Simplemente irremplazable! Un emocionado Lionel Scaloni se derrumba por la pérdida del «mejor futbolista de la historia»
Scaloni reflexiona sobre un sueño de etapa como entrenador
El seleccionador argentino Lionel Scaloni habló ante los medios tras la victoria por 3-0 de su equipo sobre Benín y ofreció una emotiva reflexión sobre lo que ha supuesto dirigir al mayor icono de su país. Scaloni admitió que la emoción de la noche fue abrumadora al repasar sus logros compartidos.
El técnico guio a Argentina a cuatro grandes títulos junto a su legendario capitán.
La noche marcó la conclusión de una histórica asociación entre entrenador y capitán.
- AFP
El entrenador ensalza el brillo único del capitán
Scaloni expresó un profundo agradecimiento por la oportunidad de entrenar al delantero campeón del mundo durante toda su etapa en el cargo. «Ha sido un sueño hecho realidad. Nunca pensé que sería el entrenador del mejor futbolista de la historia», dijo Scaloni. «Le estaremos eternamente agradecidos por darnos la oportunidad de estar con él».
Al seleccionador le costó ocultar su emoción al pensar en el futuro sin su capitán.
«Las lágrimas son porque se me pasan muchas cosas por la cabeza», admitió Scaloni. «Será triste no verlo más».
Reconstruyendo en torno al colectivo del equipo
Al abordar el desafío de seguir adelante, Scaloni admitió que ningún jugador puede replicar por sí solo la capacidad de Messi para cambiar un partido. «Ahora trabajamos con jugadores jóvenes, y esto continúa, pero la sensación de tenerlo de tu lado es incomparable», afirmó Scaloni. «Nunca he visto esa aura en nadie más en mi vida».
Subrayó que la unidad del equipo debe ahora compensar la pérdida de ese genio individual.
«Ese jugador que podía desbloquear el partido con su brillantez, ya no lo tienes», añadió.
- AFP
Scaloni se centra en la nueva generación
A pesar de la emotiva despedida, Scaloni sigue confiando en la fuerza colectiva de la selección de cara al futuro. «La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, en el que todos aporten», concluyó Scaloni. «Tenemos un equipo que puede lograr muchas cosas juntos».
«Nunca volverá a haber nada como él sobre el campo. El legado que deja es increíble».
Scaloni centrará ahora su atención en integrar a los talentos emergentes para las próximas campañas internacionales.
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