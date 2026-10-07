Harry Kane recibió elogios entusiastas de compañeros y rivales después de igualar el récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton con una actuación clínica de dos goles ante Chequia. El delantero de 33 años concitó elogios unánimes por su liderazgo, humildad y extraordinaria capacidad goleadora.

Jude Bellingham encabezó los elogios desde dentro de la concentración de Inglaterra.

Los jugadores y entrenadores del equipo rival se sumaron a esos elogios tras el 3-0 en Wembley.