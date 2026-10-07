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Simplemente inigualable. Rivales y compañeros coronan a Kane como «el mejor delantero del planeta»
Elogios generalizados para el capitán récord de Inglaterra
Harry Kane recibió elogios entusiastas de compañeros y rivales después de igualar el récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton con una actuación clínica de dos goles ante Chequia. El delantero de 33 años concitó elogios unánimes por su liderazgo, humildad y extraordinaria capacidad goleadora.
Jude Bellingham encabezó los elogios desde dentro de la concentración de Inglaterra.
Los jugadores y entrenadores del equipo rival se sumaron a esos elogios tras el 3-0 en Wembley.
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Bellingham ensalza a Kane como el más grande de Inglaterra
Jude Bellingham ofreció una emotiva valoración del impacto de su capitán dentro y fuera del campo. «Es, ante todo, un ser humano increíble. Como capitán, como hombre, cuida de todas y cada una de las personas», dijo Bellingham a ITV.
«Luego, sobre el campo, se acaban los superlativos. Es el mejor jugador de Inglaterra que ha vestido esta camiseta y es un honor jugar con él».
«Está jugando a un nivel prácticamente inigualable. Marca goles por diversión y aporta en muchísimas facetas».
Coufal, capitán de la República Checa, se rinde a la calidad de Kane
El capitán de la República Checa, Vladimir Coufal, que marcó en propia puerta presionado por Kane, reconoció la brutal eficacia del delantero. «Creo que en los últimos cinco o seis partidos en los que he jugado contra él, ha marcado unos 12 goles», admitió Coufal.
«Su compromiso con su país, su profesionalidad, su capacidad para marcar y crear... es el mejor delantero del mundo, así que le tengo un enorme respeto».
Coufal destacó que los movimientos de Kane son imposibles de contener durante 90 minutos.
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Denia califica al delantero de auténtico caballero
El seleccionador de Chequia, Santi Denia, también se sumó a la admiración y elogió la pasión fundamental de Kane por el juego. «Ama el fútbol, este es su secreto», dijo Denia. «Es un jugador increíble, lo entiende todo en el juego».
«Los aficionados de Inglaterra deberían estar muy orgullosos de este jugador. Es uno de los mejores jugadores del mundo por experiencia, calidad y personalidad, y además es un caballero».
La condición de Kane como icono de talla mundial sigue siendo reconocida de forma universal.
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