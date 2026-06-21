AFP
Traducido por
«Simplemente, el futbolista perfecto»: Lionel Messi deja boquiabierto a Frenkie de Jong, quien recuerda la «experiencia especial» de jugar al lado del mejor de todos los tiempos
Una pasión de toda la vida por este deporte
Tras vencer a Suecia en el Mundial, De Jong habló con el medio holandés NOS y recordó su trayectoria. Holanda lidera el Grupo F con cuatro puntos, tras empatar 2-2 con Japón y ganar 5-1 a Suecia.
A pesar de la presión, el centrocampista insiste en que su pasión sigue intacta. «Sigue siendo mi afición, aunque sea mi trabajo», explicó. «Disfruto muchísimo jugando al fútbol y puedo sumergirme en ello por completo. Por supuesto, hay mucho más en juego que cuando juegas con amigos en un parque, pero la sensación una vez que empiezas es casi la misma».
- Getty Images Sport
Admiración por un icono argentino
La charla derivó de forma natural hacia su admiración por Messi. El capitán argentino dio una lección magistral en el Mundial al marcar un hat-trick en la victoria 3-0 sobre Argelia.
Tras crecer viendo al Barcelona dominar, De Jong admitió que compartir vestuario con él en el Camp Nou resultó surrealista: «Para mí, Messi es el futbolista perfecto. Es muy distinto a mí, pero siempre lo seguí más que a nadie. Siempre veía muchos partidos del Barcelona de Guardiola, el fútbol que más me gustaba. Admiro a varios jugadores de esa época y luego jugué con algunos de ellos. Para mí es algo muy especial».
En busca de la gloria internacional
De Jong, centrado ya en los compromisos internacionales, admitió su gran ambición: levantar la Copa del Mundo. Argentina busca revalidar el título conseguido en Catar 2022, y Países Bajos también aspira al máximo galardón.
Con firmeza, afirmó: «Todos soñamos con eso. Me he imaginado levantando la copa varias veces. Las fases finales con la selección, sobre todo los Mundiales, son lo más para un futbolista. El objetivo es ganarlas, y por eso jugamos. Creo que tenemos un equipo capaz de lograrlo».
- Getty Images Sport
¿Qué les depara el futuro a estas estrellas internacionales?
Holanda se prepara para enfrentar a Túnez en su último partido de grupo, con la mira en el primer lugar del Grupo F. Messi y Argentina, en tanto, jugarán contra Austria y luego ante Jordania para mantener su liderazgo en el Grupo J.