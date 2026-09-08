La derrota escuece especialmente si se tiene en cuenta la enorme inversión que hizo Al-Hilal durante el mercado de fichajes de verano para reforzar una plantilla ya plagada de estrellas. Inzaghi alineó a sus tres atacantes de alto perfil, fichados este verano de clubes de la Premier League por una cantidad conjunta que, según se informa, supera los 200 millones de dólares. Pese a la presencia de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville, los locales no lograron encontrar la vía del gol, lo que puso de manifiesto una inusual falta de cohesión en el último tercio que sin duda preocupará al cuerpo técnico.

«Es cierto que la directiva hizo un gran trabajo, pero seguimos en lo más alto de la clasificación y no culpo a los jugadores», declaró el entrenador.