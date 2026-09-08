¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Simone Inzaghi: después de 47 partidos consecutivos, su Al-Hilal pierde por primera vez

S. Inzaghi
1ª División
Al-Hilal

Primer KO en los 90 minutos para el exentrenador de Inter y Lazio desde que está en Arabia

Clamoroso en la Saudi Pro League: el Neom de Christophe Galtier asalta con un claro 2-0 el campo del Al-Hilal de Simone Inzaghi y le inflige al líder la primera derrota en los 90 minutos desde la llegada del técnico italiano a Arabia Saudí.


Para el exentrenador de Inter y Lazio se trata de un tropiezo que interrumpe una impresionante racha de 47 partidos consecutivos sin derrotas en los 90', contando la Saudi League, la Champions asiática y las copas nacionales. El encargado de desbloquear el partido fue un autogol de Kalidou Koulibaly, otro viejo conocido de la Serie A, que envió el balón a su propia portería para el 1-0 del Neom. En el tramo final llegó después el segundo, obra de Amadou Koné, que cerró definitivamente el partido.


  • Inzaghi había concluido la pasada temporada invicto, pero sin lograr conquistar los trofeos más importantes: en la liga, el Al-Hilal se había visto superado por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, mientras que en la Champions League asiática llegó la eliminación en los penaltis contra el Al-Sadd de Roberto Mancini.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google