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Jonathan David JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Simeone, sobre el papel de Jonathan David: «Nos puede dar velocidad, sobre todo por la banda derecha»

J. David
Juventus
Atlético Madrid

El técnico del Atlético de Madrid habla del delantero canadiense, cedido por la Juventus

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habla sobre Jonathan David, delantero canadiense de la clase 2000 cedido al Atlético de Madrid por la Juventus.


Entrevistado por Sky Sport en la víspera del partido contra el Liverpool, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, el técnico argentino dice: "¿David? Nos da velocidad, sobre todo por la banda derecha y esa salida al espacio que no teníamos en la plantilla, solo con Giuliano o Llorente que pueden hacerlo por ese lado, aunque él puede hacerlo más por dentro".

"Cuando llegó le dije que necesitamos recuperar al jugador que fue en el Lille. Lo que fue hace dos años lo tiene y debe volver a encontrarlo", informa TuttoJuve.com.

  • En la temporada 2025-26, en la Juventus, David jugó 45 partidos y marcó 8 goles, mientras que en la temporada 2024-25, en el Lille, el canadiense de la generación de 2000 había disputado 49 partidos y marcado 25 goles. En esta temporada, por el momento, David todavía no ha saltado al campo con su nueva camiseta.

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