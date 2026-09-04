El Atlético de Madrid se desplaza al estadio de San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao mañana sábado, en la cuarta jornada de LaLiga, en un partido que marca el regreso de Julián Álvarez a la convocatoria del conjunto colchonero, tras el cierre del mercado de fichajes y la continuidad del jugador en el feudo del Metropolitano, después de que se disipara su deseo de fichar por el Barcelona.

Como era de esperar, el jugador argentino acaparó la mayor parte de la atención durante la rueda de prensa que ofreció el entrenador Diego Simeone antes del partido.

El diario Sport publicó las declaraciones de Simeone durante la rueda de prensa, donde dijo: "Álvarez está entrenando muy bien y mañana estará en la lista de convocados, y formará parte del grupo que viajará a Bilbao para disputar el partido".

El técnico argentino recalcó: "Esperamos lo mejor de Álvarez, como esperamos lo mejor de todos sus compañeros".

Cuando se le preguntó con insistencia sobre cómo logró Álvarez cambiar su situación, el entrenador no habló de su titularidad ni de su presencia en el banquillo durante la rueda de prensa, que duró apenas 6 minutos, sino que ofreció una prolongada reflexión, subrayando que el jugador tiene ante sí una oportunidad para aprender en la vida.

Simeone dijo: "Quiero ser muy claro. Para mí, la vida está llena de oportunidades. Y quizá esta sea la oportunidad que se le ha presentado a Julián Álvarez para ordenar muchas cosas en su vida".

Y añadió: "Nos pasamos toda la vida aprendiendo y, por desgracia, pasamos demasiado tiempo emitiendo juicios. Todos juzgamos, a este y a aquel. Debemos juzgar menos y preocuparnos más por aprender".

Y prosiguió: "Creo que el paso que dará Julián en su vida será puro aprendizaje. Y tiene la oportunidad de que todas las cosas que debe resolver internamente lo conviertan en una persona mejor".

Simeone concluyó sus palabras sobre Álvarez recalcando que su único deseo es verlo feliz, al afirmar: "Verlo feliz, eso es lo que queremos. Que esté bien y feliz, que esté a gusto y que nos dé goles".

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