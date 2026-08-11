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Diego SimeoneGetty Images

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Simeone ignora a Álvarez y elogia a Mbappé y Yamal: "La presión me está matando en el Atlético"

D. Simeone
Atlético Madrid
Primera División
A. Griezmann
Julián Álvarez
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
Argentina
Francia
España

Tras 15 años de firmeza y lucha en la línea de banda, Diego Simeone rompe su silencio y revela la otra cara de su legendaria trayectoria con el Atlético de Madrid, entre el disfrute de los inicios, el peso de las expectativas y la presión de competir con los dos gigantes de España.

Simeone afirmó en una extensa entrevista concedida a la revista francesa "France Football", recogida por el diario francés "L'Équipe", que la continuidad en un mismo club exige una renovación constante, y explicó: "Me he visto obligado a reconstruir el equipo en numerosas ocasiones, apoyándome en las cualidades de los jugadores que se incorporaban a nosotros, y eso es imprescindible para permanecer durante muchos años".

  • La filosofía de la victoria y la presión

    Sobre la eterna polémica en torno a su estilo de juego, el técnico argentino explicó que todos los entrenadores comparten un mismo objetivo, que es ganar, aunque se preguntó con ironía si los partidarios de la vocación ofensiva serían capaces de mantener el mismo estilo al dirigir a otros equipos sin encajar más goles.

    El "Cholo" reconoció, durante la entrevista, que el peso de la responsabilidad se ha multiplicado con el paso de los años: "Todo este peso que siento ahora, después de 15 años, no lo sentía en las primeras tres o cuatro temporadas". 

    Y prosiguió: "Era libre y estaba tranquilo, ganar era un placer; hoy, en cambio, es solo un alivio. Sufrimos porque hemos llevado al club a un lugar en el que estamos más expuestos y bajo una presión enorme".

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  • La competencia con el Real Madrid y el Barcelona

    Simeone habló con franqueza sobre la dificultad de competir en España, señalando que el Atlético necesita estar siempre al máximo de concentración, a diferencia del Real Madrid y el Barcelona. 

    El técnico argentino dijo, en: "A ellos les basta con un gol para ganar, porque Mbappé o Lamine Yamal pueden aparecer de repente y marcar; a nosotros no nos basta con dar el máximo esfuerzo para ganar, porque el Barcelona y el Real Madrid rara vez están fuera de su nivel al mismo tiempo".

  • Ignoró el asunto más importante: Julián Álvarez

    Diego Simeone ignoró cualquier comentario sobre la situación de Julián Álvarez, pese a que se ha convertido en una de las caras más destacadas de las filas del Atlético de Madrid. El técnico argentino no abordó la situación de su compatriota respecto a las negociaciones con el Barcelona, prefiriendo centrarse en otros asuntos como la solidez defensiva, el peso de la responsabilidad y la competencia con el Real Madrid y el Barcelona.

    Con este silencio deliberado, Simeone pareció alejarse intencionadamente de la polémica que rodea a su joven jugador, ya sea en lo relativo a su adaptación al estilo del equipo, a su papel previsto en la nueva temporada, o incluso a su posible salida hacia uno de los rivales. 

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  • El mercado de fichajes y la solidez defensiva

    Sobre la preparación de la nueva temporada, Simeone tranquilizó a la afición rojiblanca y reafirmó su confianza en la directiva del club: "El club está haciendo esfuerzos incansables, y todavía queda margen de tiempo hasta el primero de septiembre". 

    El técnico argentino continuó su intervención afirmando: "Confío en que la directiva del club madrileño me proporcionará las herramientas necesarias para competir, como siempre lo ha hecho".

    Y precisó cuál es su principal demanda deportiva al decir: "Me gustaría que recuperáramos la solidez defensiva que perdimos, porque la temporada pasada, especialmente en la Champions League, ofrecimos un rendimiento defensivo muy pobre". 

    Y prosiguió: "Llegamos a semifinales, así que imaginen cómo tuvimos que atacar, algo que nadie valora porque somos el Atlético de Madrid". Asimismo, exigió a los jugadores del centro del campo que anoten más goles.

  • Griezmann y el lado humano

    Y sobre su relación con su estrella Antoine Griezmann, reveló un lado humano conmovedor: "Soy muy afortunado. Hemos construido una relación maravillosa, mis hijas son amigas de sus hijos, he tenido la oportunidad de trabajar con un genio, me emociono mucho cuando hablo de él".

    Cerró sus declaraciones subrayando que su motivación para continuar no es batir los registros de Wenger o Ferguson, sino la energía y la humildad para seguir adelante, señalando que su objetivo es reducir el intervalo de tiempo entre los títulos de Liga, después de haberlo recortado de 18 años antes de su llegada en 2011 a 7 años entre los títulos de 2014 y 2021.