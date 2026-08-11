Tras 15 años de firmeza y lucha en la línea de banda, Diego Simeone rompe su silencio y revela la otra cara de su legendaria trayectoria con el Atlético de Madrid, entre el disfrute de los inicios, el peso de las expectativas y la presión de competir con los dos gigantes de España.

Simeone afirmó en una extensa entrevista concedida a la revista francesa "France Football", recogida por el diario francés "L'Équipe", que la continuidad en un mismo club exige una renovación constante, y explicó: "Me he visto obligado a reconstruir el equipo en numerosas ocasiones, apoyándome en las cualidades de los jugadores que se incorporaban a nosotros, y eso es imprescindible para permanecer durante muchos años".