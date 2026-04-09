Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Traducido por

Simeone contra el Barcelona: un león en la Champions... y un avestruz en La Liga

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
D. Simeone
Atlético Madrid vs Barcelona
Primera División
España
Argentina

La situación de Simeone frente al Barça es una de las ironías más llamativas del fútbol español

En el fútbol, los protagonistas cambian con cada torneo, pero el estilo de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid ante el Barcelona merece un análisis detallado.

En la Liga de Campeones, muestra un estilo equilibrado, intenso y valiente que hace de su equipo un rival difícil para el gigante catalán.

En La Liga, sin embargo, el Atlético pierde prestigio ante el Barcelona y las decisiones de Simeone parecen menos contundentes, lo que genera dudas.

En conjunto, estos duelos reflejan su filosofía: audaz en Europa, cautelosa en La Liga, y generan una de las mayores paradojas del fútbol español.

Lee también: Vídeo: Una jugada del defensa del Atlético que ya se repitió en la Champions... Mira qué hizo el árbitro


  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    90 minutos para la semifinal

    El Atlético de Madrid está a un paso de las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar 2-0 al Barcelona en el Camp Nou.

    La vuelta será el martes en el Metropolitano, donde se definirá el pase a semifinales, ronda en la que aguarda el ganador del Arsenal-Sporting.

    La victoria, inesperada para muchos, confirma que los duelos europeos se han convertido en una espina para el Barça.

    Al haber renunciado ya a La Liga, Diego Simeone se centra en la Champions con la esperanza de lograr el primer título continental del club.

    Lee también: Un experto jurídico responde... ¿Cómo abordará la UEFA la queja del Barcelona contra el arbitraje?


    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-PRESSERAFP

    Un león en la Liga de Campeones

    Simeone se muestra como un león ante el Barcelona en la Liga de Campeones, ya que el club catalán nunca ha superado al Atlético en esta competición.

    El Atlético ha eliminado al Barça dos veces y podría hacerlo de nuevo.

    La primera eliminatoria llegó en cuartos de final de la 2013-2014: empate 1-1 en la ida y victoria 1-0 en la vuelta para el Atlético.

    La segunda ocasión llegó en cuartos de la edición 2015-2016: los rojiblancos perdieron la ida 2-1 pero ganaron 2-0 en el Calderón.

    Esta temporada, el Atlético venció por fin en el Camp Nou, lo que allanó su pase a semifinales.

    Lee también: Con el arma de Rashford... El Barcelona espera un nuevo milagro ante el Atlético de Madrid


  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Una avestruz en La Liga

    En La Liga, desde que Simeone dirige al Atlético, el equipo no ha mostrado la misma intensidad ante el Barcelona que en la Liga de Campeones.

    Desde su llegada en diciembre de 2011, el técnico ha dirigido 29 duelos ligueros contra el Barça y solo ha ganado tres.

    Ha perdido 19 veces, la última el sábado 2-1, y ha empatado 7, tras esperar 17 partidos para ganar en el 18.

    En todas las competiciones, Simeone ha dirigido 45 duelos contra el Barcelona: 8 victorias, 25 derrotas y 12 empates.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Primera División
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM