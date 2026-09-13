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«¡Silenciad a esa afición!» - Martin O'Neill y Scott Brown revelan el plan para conquistar la hostil atmósfera de Ibrox
El Celtic busca mantener su inicio perfecto a nivel nacional
El Celtic afronta el partido de cuartos de final del Old Firm del domingo en Ibrox presumiendo de una campaña doméstica impecable bajo las órdenes de Martin O'Neill. Los Hoops han ganado los seis partidos de la Scottish Premiership disputados hasta ahora, con 14 goles a favor y solo tres en contra.
Sin embargo, su dominio a nivel nacional llega después de una pesadilla europea, donde una derrota por 5-1 en la vuelta ante el LASK les dejó fuera de la fase previa de la Champions League.
Con el rumbo enderezado en el ámbito doméstico, el Celtic aspira ahora a ampliar su reciente dominio en la Copa de la Liga sobre su rival ciudadano.
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O'Neill y Brown traman cómo poner nerviosa a la afición
Sin aficionados visitantes permitidos tras una decisión de la SPFL, el Celtic se enfrenta a un muro de 50.000 aficionados locales hostiles. En la previa del partido, el excapitán Scott Brown subrayó que marcar pronto es clave para poner a la grada de Ibrox en contra de su propio equipo.
O'Neill se mostró en la misma línea y admitió que golpear primero podría alterar por completo la dinámica del derbi.
«Supongo que, si te pones por delante en el partido, eso les pone nerviosos», señaló O'Neill. «La afición estará totalmente con su equipo, como es de esperar. Nosotros solo haremos lo mejor posible. Nos enfrentamos a una grada que puede marcar la diferencia».
El sólido historial en la copa refuerza la confianza del visitante
El Celtic presenta un formidable registro reciente en este enfrentamiento, tras haber ganado los seis últimos duelos de la Copa de la Liga entre ambos clubes desde 2011. Además, el equipo no ha caído en los cuartos de final de esta competición desde 2009.
O'Neill también llega a Govan con un sólido balance personal, tras haber ganado seis de sus 11 visitas anteriores a Ibrox como entrenador del Celtic.
La plantilla respondió bien entre semana, logrando una ajustada victoria en St Johnstone pese a las numerosas rotaciones en el once inicial.
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El Celtic va a por su séptima victoria consecutiva en un derbi de la Copa de la Liga
Una victoria el domingo impulsaría al Celtic hacia las semifinales, al tiempo que asestaría un duro golpe al impulso de sus rivales por el título. El equipo de O'Neill pretende controlar la posesión desde el principio para frustrar a la afición local y marcar el ritmo del juego.
El Celtic sigue centrado en ofrecer una actuación táctica disciplinada en medio de un ambiente ensordecedor.
Con un puesto en Hampden en juego, el Celtic busca prolongar su dominio durante la última década en los enfrentamientos de la Copa de la Liga ante el Rangers.
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