El Celtic afronta el partido de cuartos de final del Old Firm del domingo en Ibrox presumiendo de una campaña doméstica impecable bajo las órdenes de Martin O'Neill. Los Hoops han ganado los seis partidos de la Scottish Premiership disputados hasta ahora, con 14 goles a favor y solo tres en contra.

Sin embargo, su dominio a nivel nacional llega después de una pesadilla europea, donde una derrota por 5-1 en la vuelta ante el LASK les dejó fuera de la fase previa de la Champions League.

Con el rumbo enderezado en el ámbito doméstico, el Celtic aspira ahora a ampliar su reciente dominio en la Copa de la Liga sobre su rival ciudadano.