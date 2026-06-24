Desde que Reynolds y Mac asumieron el mando en 2021, el objetivo ha sido llevar al club del norte de Gales a la máxima categoría. Tras tres ascensos consecutivos que los llevaron a la Championship, los Red Dragons terminaron séptimos la última temporada, a solo dos puntos de los play-offs que podrían haberles dado el pase a la Premier League.

A pesar de quedarse fuera de los seis primeros, Williamson asegura que los propietarios mantienen intacto su empuje. Confirmó que el dúo sigue «absolutamente centrado» en llegar a la Premier League. El plan incluye no solo los resultados deportivos, sino también ampliar y mejorar el estadio para que la infraestructura del club esté a la altura de sus ambiciones.