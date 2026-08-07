Robinson se cruzó recientemente con Alli en Marbella mientras el centrocampista era exigido al máximo durante una concentración de pretemporada. Aunque respaldó su innegable calidad, Robinson advirtió de que no se puede esperar que Alli recupere al instante el nivel que mostró anteriormente.

«Estuve cerca de una hora hablando con él, la verdad es que me lo encontré por casualidad», dijo Robinson en talkSPORT Breakfast. «Hablamos simplemente de fútbol en general, de lo bien que se siente, de cómo quiere volver a jugar y de cómo busca una oportunidad.

«Creo que el problema que tenemos en el mundo moderno es que las redes sociales condicionan muchísimo nuestra percepción de ellos como seres humanos, ante todo. Olvidamos el hecho de que él fue y sigue siendo un talento».