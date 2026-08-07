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«¡Sigue teniendo talento!»: un exentrenador apoya a Dele Alli para relanzar su carrera mientras se entrena con un club del Championship
Alli busca una vía de escape en el West Ham
Alli está intentando actualmente reconducir una carrera que se ha estancado. Según talkSPORT, el internacional inglés en 37 ocasiones se está entrenando con el West Ham United, equipo del Championship, con el objetivo de demostrar que está en forma.
El mediapunta no disputa un partido oficial desde marzo del año pasado. Su regreso con el Como tras casi 750 días apartado terminó en desesperación, ya que fue expulsado menos de 10 minutos después de entrar como suplente. Acabó siendo su única aparición con el equipo de Cesc Fabregas. Sin embargo, Robinson, exentrenador del Salford, cree firmemente que la exestrella del Tottenham sigue siendo un gran talento y que aún tiene mucho que ofrecer.
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Robinson advierte sobre la falta de ritmo
Robinson se cruzó recientemente con Alli en Marbella mientras el centrocampista era exigido al máximo durante una concentración de pretemporada. Aunque respaldó su innegable calidad, Robinson advirtió de que no se puede esperar que Alli recupere al instante el nivel que mostró anteriormente.
«Estuve cerca de una hora hablando con él, la verdad es que me lo encontré por casualidad», dijo Robinson en talkSPORT Breakfast. «Hablamos simplemente de fútbol en general, de lo bien que se siente, de cómo quiere volver a jugar y de cómo busca una oportunidad.
«Creo que el problema que tenemos en el mundo moderno es que las redes sociales condicionan muchísimo nuestra percepción de ellos como seres humanos, ante todo. Olvidamos el hecho de que él fue y sigue siendo un talento».
La última oportunidad para Alli
Después de haber estado tanto tiempo alejado de un entorno de entrenamientos con un equipo, Robinson reconoció que Alli necesitará tiempo para adaptarse. También admitió que el centrocampista está ya claramente ante su última oportunidad.
"Ahora, ha tenido múltiples oportunidades para volver a jugar, así que no puedes culpar a todo el mundo", afirmó Robinson. "Tienes que mirarte a ti mismo, ante todo.
"Y al final del día, si le dan esta oportunidad y llega al West Ham y empieza con buen pie, saben que van a tener a un futbolista con muchísimo talento. Pero eso depende de él. Ya no depende de nadie más. Creo que se trata de que vuelva a ponerse las botas y a hacer algo que le encanta".
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Un nuevo comienzo en la Championship
Si a Alli le ofrecieran un contrato permanente en el West Ham, sería la primera vez que jugaría en el Championship tras el reciente descenso de los Hammers desde la máxima categoría. Ahora depende por completo de Alli volver a ponerse las botas y asegurarse un contrato en el este de Londres. Mientras tanto, el West Ham arranca su nueva campaña 2026/27 el sábado con un partido de la primera ronda de la Carabao Cup contra el Portsmouth.
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