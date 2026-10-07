Cole disfrutó de la experiencia con Mourinho después de salir de la cantera en Stamford Bridge y está mejor situado que la mayoría para valorar si en Madrid han encontrado al hombre adecuado para el puesto.

Preguntado por si siguen ahí esas cualidades “especiales”, Cole, que hablaba en asociación con LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Sé que hasta ahora le ha resultado un poco difícil. Pero creo que siempre es así cuando llegas a un club nuevo. El éxito no es inmediato, ¿verdad? El éxito se construye con el tiempo. Jose lo sabe mejor que nadie.

«Pero es conocido por llegar y, en una sola temporada, hacer el trabajo y marcharse. Pero creo que con este equipo va a tener que gestionar muchos tipos distintos de egos, porque por eso le ficharon.

«Es como una figura paterna para la mayoría de los futbolistas. Y va a tener que intentar descifrar eso lo antes posible. Es un club enorme. El Real Madrid no es ningún cualquiera. Conoce el trabajo. Ya ha estado allí antes.

«Pero yo tengo fe en Jose Mourinho. Creo que es un entrenador de primer nivel. Pero creo que, con esta plantilla, necesita encontrar la manera de unirla. Porque creo que llevan un par de años sin tener éxito. También han tenido un par de entrenadores con los que las cosas no han salido del todo según lo previsto. Así que definitivamente necesitan algo como Jose Mourinho.

«Pero tienen que creer en lo que está haciendo. Es así de simple. Y solo él puede estructurarlo de la manera que considere adecuada en el trabajo. Y tengo fe en él para que pueda devolver los días de gloria al Real Madrid. ¡Es gracioso decir eso, verdad!»