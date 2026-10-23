Su talento se detectó por primera vez en el Genk, donde debutó con el primer equipo a los 16 años. En 2011, el Chelsea, uno de los grandes de la Premier League, se hizo con un jugador de evidente potencial mediante un traspaso de 9 millones de euros (8 millones de libras/10 millones de dólares).

El Chelsea contaba entonces con Petr Cech, lo que llevó a que Courtois jugara tres temporadas consecutivas cedido en el Atlético de Madrid, uno de los grandes de LaLiga. Disponer de minutos con regularidad en la capital española, además de conquistar la Europa League, le vino muy bien al guardameta de gran envergadura.

Fue durante su etapa en el Atleti cuando empezó a hacerse un hueco entre la élite mundial. Tras regresar a Stamford Bridge, afianzó esa reputación. Courtois ganó dos títulos de la máxima categoría inglesa, la FA Cup y la Copa de la Liga. Disputó 154 partidos a lo largo de cuatro temporadas.