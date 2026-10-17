«Sigue siendo el hombre adecuado»: Jaap Stam envía un mensaje claro a INEOS mientras Michael Carrick lucha por su futuro en el Manchester United

Según el periodista Graeme Bailey, de TEAMtalk, Carrick no corre peligro inmediato de perder su puesto, aunque intermediarios que trabajan con el exentrenador del Chelsea y del Nápoles Conte se han puesto en contacto con el club para dejar claro que está dispuesto a asumir el cargo de inmediato, después de haber aspirado ya a él el verano pasado. Aun así, Stam cree que nombrar a un técnico veterano no garantiza un cambio de rumbo.

Al comparar el fútbol actual con la etapa de Sir Alex Ferguson y aludir a los últimos nombramientos de entrenadores, Stam declaró a FlashScore: «En aquella época, cuando Sir Alex estaba al mando, creo que todavía tenían un poco más de tiempo para trabajar con un equipo, construirlo y, finalmente, alcanzar el éxito. Hoy en día es muy difícil que un entrenador disponga de ese tiempo para lograr éxitos a largo plazo.

»Como has mencionado, han tenido entrenadores anteriores con mucha experiencia, como [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal y [Erik] Ten Hag. Todos tenían experiencia al más alto nivel y no tuvieron éxito. Así que traer a un entrenador con mucha experiencia no garantiza que tenga las ideas o la respuesta necesarias para lograr el éxito».