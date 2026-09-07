¡Sigue imbatible a los 40! El héroe del Mundial Vozinha brilla en su debut liguero con Colo-Colo

El veterano de Cabo Verde Vozinha celebró su debut en la máxima categoría chilena con la portería a cero, ya que Colo-Colo empató sin goles en el campo de Huachipato en la noche del domingo. El guardameta, de 40 años, firmó una actuación solvente en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, ampliando a 180 minutos su arranque imbatido tras dejar antes la portería a cero en la Copa Chile. El empate mantiene a Los Albos al frente de la clasificación con comodidad, con 53 puntos.