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¡Sigue imbatible a los 40! El héroe del Mundial Vozinha brilla en su debut liguero con Colo-Colo
Vozinha prolonga su inicio impecable
El veterano de Cabo Verde Vozinha celebró su debut en la máxima categoría chilena con la portería a cero, ya que Colo-Colo empató sin goles en el campo de Huachipato en la noche del domingo. El guardameta, de 40 años, firmó una actuación solvente en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, ampliando a 180 minutos su arranque imbatido tras dejar antes la portería a cero en la Copa Chile. El empate mantiene a Los Albos al frente de la clasificación con comodidad, con 53 puntos.
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El portero se gana la ovación
El héroe del Mundial de 2026 recibió una atronadora ovación de cerca de 20.000 aficionados durante todo el partido. Con la tradicional equipación amarilla del Colo-Colo, a juego con el color que vistió en el escenario mundial, Vozinha controló su área con serena autoridad, especialmente después de un error al final de la primera parte que quedó rápidamente invalidado por una bandera de fuera de juego. Su imponente presencia bajo palos provocó repetidas ovaciones en pie de la afición desplazada.
La lucha por el título sigue siendo contundente
La llegada del veterano ha aportado una estabilidad inmediata a la zaga de Fernando Ortiz y mantiene al líder de la liga con 14 puntos de ventaja en lo más alto. La marcha de Colo-Colo hacia el título sigue siendo implacable, con sus perseguidores más cercanos, Universidad Catolica y Universidad de Chile, empatados con 39 puntos. Incluso con las victorias de ambos perseguidores el fin de semana, Colo-Colo sigue controlando con firmeza la carrera por la clasificación automática para la Copa Libertadores 2027.
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Titularidad asegurada
Colo-Colo debe afinar rápido su puntería después de no convertir su dominio de la posesión en un gol fuera de casa. Aun así, este impecable debut liguero le da a Ortiz una decisión fácil para colocar a Vozinha como su portero titular habitual durante el resto de la temporada. A medida que la lucha por el título entra en su recta final, las manos firmes del veterano serán vitales para guiar al club hasta la meta.
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