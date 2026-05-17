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GFX Michael Carrick Roy KeaneGetty/GOAL
Mohamed Saeed

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«Sigue habiendo grandes problemas»: Roy Keane revela las «dudas» de Michael Carrick ante su posible nombramiento como entrenador del Manchester United

M. Carrick
Manchester United
R. Keane
Premier League

Roy Keane duda de que Michael Carrick sea el indicado para devolver al Manchester United a lo más alto, pese a su buena etapa como entrenador interino. El legendario ex capitán muestra preocupación porque el club le entregará el cargo de forma definitiva tras el tercer puesto en la Premier.

  • Keane advierte de obstáculos en fichajes y táctica

    Tras la victoria 3-2 del Manchester United sobre el Nottingham Forest, Keane declaró a Sky Sports que, pese a que Carrick ha clasificado al equipo para la Liga de Campeones, el verdadero trabajo apenas comienza.

    «Sí, ha estado al mando estos últimos meses», afirmó Keane al ser preguntado si Carrick merecía el puesto de forma permanente. «Su meta era entrar en la Champions y lo lograron, pero aún hay grandes problemas. ¿Era la mejor opción? No sabemos qué otros técnicos valoraron. Gane o pierda, los problemas persisten».


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    La prueba de Carrick le lleva a un ascenso inminente

    La popularidad de Carrick se ha disparado desde que reemplazó a Ruben Amorim en enero. El exentrenador del Middlesbrough salvó una temporada que se escapaba, asegurando el tercer puesto.

    Este repunte habría convencido a la directiva del United de nombrarle entrenador permanente, y se espera un anuncio oficial en los próximos días.

    Sin embargo, Keane sigue cauteloso sobre una mejora sostenida del United. «Ahora le toca fichar, traer jugadores, añadir fuerza física al centro del campo y dejar de encajar tantos goles; ese es el panorama que debe arreglar», añadió el ex capitán.

  • «¿Tiene experiencia?»

    Keane duda de que Carrick pueda manejar las turbulencias del United y se pregunta si su fichaje busca más estabilidad que excelencia.

    «Esos son los grandes retos y, en los próximos meses, cada vez que pasen por un bache, la pregunta será: ¿tiene la experiencia necesaria para superarlo?», dijo Keane.

    Ha dirigido al Middlesbrough y conoce el United. Tiene la oportunidad y le deseo suerte; si lo hace bien, fantástico. Tengo mis dudas, pero veremos qué pasa. Parece una decisión segura para el club, ya que la anterior falló. Carrick llegó, calmó a todos y ganaron algunos partidos. Para mí es la opción más prudente y, a veces, eso no es malo».

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick se despide con emoción de su afición

    Mientras los expertos debaten su futuro, Carrick agradeció a la afición tras el partido contra el Forest en Old Trafford.

    «Gracias de corazón por vuestro apoyo esta temporada —declaró el técnico—. Hemos vivido altibajos, pero siempre nos hemos apoyado. Lo mejor son los aficionados. Es fácil animar cuando todo va bien; lo difícil es mantenerse unidos en los momentos duros, y eso nos une».

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