Según el diario *Bild*, el VfL Wolfsburgo está muy interesado en fichar a este jugador ofensivo.
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Sigue esperando su primera oportunidad: otro equipo de la Bundesliga quiere fichar al refuerzo veraniego del VfB Stuttgart
Los Lobos, en riesgo de descenso, tendrían en el SC Freiburg, exequipo de Darvich, otro rival de la Bundesliga. El joven de 19 años, fichado el pasado verano del FC Barcelona, aún no ha debutado con el primer equipo y solo ha jugado con el filial en la 3.ª Liga, por lo que su salida no se descarta pese a que su contrato vence en 2029.
Según el informe, el Stuttgart solo lo dejaría marchar a cambio de una indemnización de más de tres millones de euros. Sin embargo, parece más probable una cesión a la 2.ª Bundesliga o al extranjero, para que Darvich pueda acumular la experiencia de juego que tanto necesita a un nivel alto.
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Wolfsburgo: ¿Será el descenso una ventaja para Darvich?
El Wolfsburgo podría tener ventaja sobre el Friburgo, semifinalista de la Europa League. A dos jornadas del final, el VfL está 16.º, en descenso. La salvación, en manos de Werder Bremen y 1. FC Colonia, queda a 6 puntos, una meta ya solo matemática. Por eso, mejor mirar hacia abajo. El St. Pauli suma los mismos puntos en el puesto 17, y el colista, el 1. FC Heidenheim, está a solo tres puntos.
En la última jornada se verá el duelo directo contra el St. Pauli, mientras que el próximo fin de semana los Lobos recibirán al Bayern de Múnich.
Además, el VfB desea retener a Darvich, autor de diez goles y cuatro asistencias en la 3.ª Liga. «Noah estaría dispuesto, últimamente ha evolucionado muy bien», elogió el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, a finales de febrero en Bild, y le ofreció al internacional sub-21 alemán la posibilidad de jugar en el primer equipo: «Estoy muy satisfecho con su evolución. Aporta muchas cosas que le cualifican para tareas de mayor responsabilidad. Tiene que seguir exactamente por este camino».
Darvich: ¿Hay muchos interesados de la 2.ª Bundesliga?
Desde su fichaje por el Stuttgart procedente del filial del Barcelona por un millón de euros, Darvich no ha logrado entrar en la plantilla del primer equipo. Solo jugó en la segunda jornada contra el Gladbach. La opción preferida es una cesión, y, según Sky, varios clubes de la 2.ª Bundesliga están interesados.
Formado en las inferiores del Freiburg entre 2017 y 2023, saltó a la fama en 2023 al liderar a la selección alemana sub-17 a la conquista de la Euro y, meses después, del Mundial. Antes, había dado el valiente paso de dejar el Breisgau por el Barça, donde, al menos en amistosos, sumó experiencia con el primer equipo junto a Robert Lewandowski y compañía.
Noah Darvich: datos de rendimiento y estadísticas del VfB Stuttgart II
Partidos 27 Goles 10 asistencias Asistencias 4