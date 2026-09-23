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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Yosua Arya
Traducido por

«Sigo estando bien»: Cristiano Ronaldo revela que se planteó retirarse de Portugal, pero ahora pone la mira en la barrera de los 1.000 goles

C. Ronaldo
Portugal
Al Nasr FC
1ª División

Cristiano Ronaldo ha admitido que se planteó seriamente retirarse del fútbol internacional tras la decepcionante eliminación de Portugal en el Mundial. Sin embargo, el veterano delantero mantuvo conversaciones positivas con la selección y se ha comprometido a seguir con su notable carrera mientras persigue la increíble cifra de 1.000 goles.

  • Pensando en una salida de Portugal

    Ronaldo ha revelado que se planteó poner fin a su legendaria carrera internacional tras el Mundial. Portugal vivió un torneo estival frustrante, al sufrir una ajustada derrota ante España en octavos de final.

    Tras esa decepción, el veterano delantero sopesó sus opciones en el plano internacional. Pese a cumplir 42 años en febrero, Ronaldo ha decidido finalmente prolongar su trayectoria de récord con la selección nacional.

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    Un pensador sopesando su futuro

    El legendario delantero admitió que apartarse de la selección nacional era una posibilidad real. Cuando le preguntaron si había pensado en la retirada internacional, Ronaldo ofreció una valoración notablemente sincera de su situación.

    «Sí, lo hice», admitió Ronaldo, tal y como recoge The Guardian. «Por supuesto, siempre estoy pensando en mis decisiones, en mi futuro, también en el presente. Soy una persona reflexiva; hay que pensar. Por eso me veis aquí ahora, significa que continuaré».

  • Mentorizar a la próxima generación

    Ronaldo sigue decidido a dejar huella tanto dentro como fuera del campo. Destacó su papel a la hora de guiar a la próxima generación de talento portugués, junto a su objetivo principal de ver puerta.

    «Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección a alcanzar lo que quiere», señaló Ronaldo. «Creo que puedo darle mi apoyo a la selección, no solo a través de los goles, sino también fuera del fútbol. Hay una nueva generación joven, pero para mí el punto básico es poder, sobre el campo, marcar goles y ayudar al equipo a ganar partidos.

    «En cuanto digan que no me quieren en la selección, seré el primero en irme. Cuando piense que no estoy aportando nada al equipo, o que creo un ambiente, seré el primero en irme. Haré la maleta y me marcharé.

    «Los portugueses cuentan conmigo. Por eso sigo aquí. Solo mirad los números, estoy seguro de que podéis hacer algunos cálculos, sigo haciéndolo bien. El día que no cuenten conmigo, no problemo, me iré. Siempre seré el fan número 1 de esta federación».

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Persiguiendo un hito goleador enorme

    Con su futuro internacional ya asegurado, Ronaldo pone ahora la mira en un hito sin precedentes. El icónico delantero aspira a alcanzar la asombrosa cifra de 1.000 goles en su carrera entre club y selección antes de colgar definitivamente las botas.

    Su atención inmediata se centra ahora en el próximo duelo de la Liga de Naciones contra Gales en Lisboa el jueves. Este partido marcará la 234.ª internacionalidad de Ronaldo con su país.

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