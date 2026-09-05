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«Sigo en shock»: la mujer de Ollie Watkins hace una emotiva confesión tras el traspaso de 60 millones de euros a Arabia Saudí
Watkins causa impacto inmediato
Watkins ha empezado con muy buen pie en la Saudi Pro League, marcando en su debut en la victoria por 3-0 del Al-Hilal sobre el Al-Ahli. El fichaje veraniego de 51 millones de libras procedente del Villa saltó al campo desde el banquillo para marcar de cabeza en los últimos minutos y sentenciar una cómoda victoria del equipo de Simone Inzaghi.
Mientras el delantero inglés se ha adaptado rápidamente a la vida sobre el césped, su familia todavía está ajustándose a su repentino traslado. La esposa de Watkins, Ellie, recurrió recientemente a las redes sociales para revelar el coste emocional de dejar Birmingham, y admitió que el cambio de vida que supuso mudarse a Riad la ha dejado conmocionada.
Ellie comparte su sorpresa
Después de seis exitosos años en Villa Park, donde Watkins se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la Premier League, el repentino traspaso pilló por sorpresa a muchos. Ellie compartió su sincera reacción en TikTok y confirmó que mudarse a Oriente Medio no estaba en sus planes originales para 2026.
«Esto desde luego no estaba en mi lista de cosas por hacer en 2026», explicó a sus seguidores. «Hemos llegado a Arabia Saudí y creo que todavía sigo en shock, la verdad. Es increíble lo rápido que puede cambiar la vida, pero esa es la belleza del fútbol. Soy una persona muy emocional y me rompe el corazón cerrar este increíble capítulo».
El estándar de la Premier League en Riad
A pesar de la agitación emocional fuera del terreno de juego, Watkins exhibió sobre él su profesionalidad habitual. Introducido al descanso ante el Al-Ahli, el jugador de 30 años apareció en el segundo palo para rematar un envío de Sultan Mandash en el minuto 86, sumándose a los goles anteriores de Sergej Milinkovic-Savic y Crysencio Summerville. Tras el pitido final, Watkins expresó su satisfacción tanto por su inicio a nivel personal como por la calidad general de su nueva competición doméstica.
"Estoy feliz de estar aquí", admitió Watkins. "Un comienzo increíble. Tengo muchas ganas de jugar muchos más partidos aquí en casa. Ha sido un buen comienzo. Muy bueno. El nivel aquí hoy ha sido tan bueno como en la Premier League, para ser sincero. Muy físico, exigente y la calidad ha sido máxima. Increíble.
"No esperaba que fuera así cuando salté por primera vez al terreno de juego. Eché un vistazo al campo antes del partido. El ambiente era increíble. Los aficionados coreaban mi nombre. Un comienzo increíble."
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Al-Hilal mantiene su inicio perfecto
Tras su impresionante cameo ante el Al-Ahli, Watkins fue recompensado rápidamente con un ascenso al once inicial. El atacante inglés fue titular desde el pitido inicial, mientras el Al-Hilal mantenía su impecable arranque de campaña con una cómoda victoria por 2-0 sobre el Al-Shabab.
Ahora ocupa la cima de la clasificación de la Saudi Pro League con un pleno de 15 puntos en cinco partidos. Watkins y sus nuevos compañeros buscarán ampliar su racha de victorias cuando vuelvan a la acción el lunes. El Al-Hilal se prepara actualmente para medirse al recién ascendido Neom en su próxima prueba liguera.
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