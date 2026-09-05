A pesar de la agitación emocional fuera del terreno de juego, Watkins exhibió sobre él su profesionalidad habitual. Introducido al descanso ante el Al-Ahli, el jugador de 30 años apareció en el segundo palo para rematar un envío de Sultan Mandash en el minuto 86, sumándose a los goles anteriores de Sergej Milinkovic-Savic y Crysencio Summerville. Tras el pitido final, Watkins expresó su satisfacción tanto por su inicio a nivel personal como por la calidad general de su nueva competición doméstica.

"Estoy feliz de estar aquí", admitió Watkins. "Un comienzo increíble. Tengo muchas ganas de jugar muchos más partidos aquí en casa. Ha sido un buen comienzo. Muy bueno. El nivel aquí hoy ha sido tan bueno como en la Premier League, para ser sincero. Muy físico, exigente y la calidad ha sido máxima. Increíble.

"No esperaba que fuera así cuando salté por primera vez al terreno de juego. Eché un vistazo al campo antes del partido. El ambiente era increíble. Los aficionados coreaban mi nombre. Un comienzo increíble."