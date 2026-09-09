Jackson no pudo ocultar su alegría después de estrenarse por fin como goleador con el club durante una noche dramática en la Champions League. Tras llegar con grandes expectativas, el ex del Chelsea eligió el momento perfecto para golpear, ayudando al Aston Villa a lograr su primera victoria de la nueva campaña en el Jan Breydel Stadium. El delantero aprovechó un fallo de la defensa del Brujas justo antes del descanso, llegando a un balón largo de Pau Torres para regatear al portero y marcar.

Al reflexionar sobre ese momento tan señalado, el internacional senegalés destacó la inteligencia táctica que llevó a su primer gol con la camiseta granate y azul. "Significa mucho", dijo Jackson a la UEFA después del partido. “Vi al portero adelantado durante todo el partido. Vi el espacio para mi desmarque y entonces Pau me pasó el balón. Fue perfecto. Estoy muy feliz de estar aquí y de estar con el equipo, el entrenador y el cuerpo técnico. Ojalá lleguen muchos más".