AFP
Traducido por
«Siento una emoción inmensa»: Zinedine Zidane rompe su silencio antes de su primer partido al frente de Francia
Una nueva era para Francia
Zidane ha vuelto oficialmente al primer plano internacional, esta vez cambiando el césped por el área técnica. Mientras se prepara para dirigir a Francia en un partido de la Liga de las Naciones contra Turquía, al exentrenador del Real Madrid le preguntaron si este momento le parecía tan importante como su debut como jugador con su país hace más de tres décadas. «Incluso más, quizá», dijo Zidane con una sonrisa este jueves antes de un partido de la Liga de las Naciones en Turquía. «Siento una emoción inmensa al estar al frente de esta selección francesa».
La transición marca el final de una larga etapa bajo Didier Deschamps, que pasó 14 años al mando y guio al país a la gloria en el Mundial de 2018. El nombramiento de Zidane representa el cumplimiento de un sueño largamente acariciado, devolviendo al primer plano a una de las figuras más icónicas del país. Su estatus legendario quedó sellado en 1998, cuando marcó dos goles en la final del Mundial, y ahora tiene la tarea de mantener el alto nivel fijado por su excompañero en la escena global.
- AFP
Expectativas y liderazgo
Tras lograr un éxito sin precedentes a nivel de clubes al llevar al Real Madrid a conquistar tres Champions League consecutivas, Zidane es muy consciente de que el público francés espera resultados inmediatos. Los focos siguen apuntando directamente a cada uno de sus movimientos en su transición a los banquillos de selecciones. «Es algo nuevo. Asumo el cargo de seleccionador, así que la gente habla de ello», dijo. «Tiene sentido». Aunque el ruido en torno a su nombramiento es fuerte, Zidane sigue centrado en la tarea que tiene entre manos.
Se espera que Kylian Mbappe lidere al equipo sobre el césped como capitán, pese a perderse la rueda de prensa previa al partido. El centrocampista Adrien Rabiot ocupó su lugar junto al seleccionador, lo que provocó preguntas sobre la disponibilidad de la superestrella en ataque. Zidane se apresuró a disipar cualquier preocupación en torno a su atacante más determinante. «La obligación es que haya un jugador y el entrenador», dijo Zidane. «[Mbappe] está bien. Estará listo para jugar mañana».
Caras nuevas en la convocatoria
Zidane no ha perdido el tiempo a la hora de dejar su propia huella en la lista, al introducir a seis jugadores nuevos en el grupo absoluto. La convocatoria incluye a jóvenes talentos ilusionantes como el defensa del Manchester United Leny Yoro y Jeremy Jacquet, del Liverpool. Otros posibles debutantes son Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Andy Diouf y el portero Guillaume Restes. Esta mezcla de juventud y experiencia es central en la visión de Zidane para el futuro de la selección nacional mientras afronta un apretado calendario de la Liga de Naciones.
El seleccionador expresó su satisfacción por cómo se ha integrado el renovado grupo durante sus primeras sesiones de entrenamiento. «Estoy contento con lo que he visto hasta ahora. La selección francesa está abierta a todo el mundo», dijo Zidane, de 54 años. «Tenemos una buena plantilla, algunos veteranos y algunos recién llegados».
- AFP
Centrándose en el fútbol
Rabiot señaló que contar con una figura de la talla de Zidane ha aliviado en realidad parte de la presión sobre la plantilla. El enorme peso de ‘Zizou’ hace que la atención de los medios se centre a menudo en el banquillo más que en el vestuario. «Su aura hace que acapare mucha atención», dijo Rabiot. «En cierto modo, es bueno que el foco esté más en el entrenador que en los jugadores. Eso les da un poco más de tranquilidad».
A pesar de la expectación y del romanticismo de su regreso, Zidane sigue siendo un pragmático de corazón. Entiende que su legado como entrenador vendrá definido por las victorias más que por su reputación como jugador. Tras el viaje a Turquía, Francia afronta una exigente serie de partidos, incluidos encuentros contra Bélgica e Italia. «Hay que aceptar las cosas como son. Pero yo no estoy aquí para eso», dijo. «Lo que más me interesa es ganar partidos».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias