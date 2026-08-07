Al abordar las dudas persistentes sobre su estado físico, Ter Stegen insistió en que se ha recuperado por completo y está deseando saltar al césped del Johan Cruyff Arena.

Tal y como recoge Voetbal International, dijo: "¡Las cosas van bien! Llevo ya unas semanas de vuelta en los entrenamientos. Ya empecé en el Barcelona el 2 de julio para terminar mi rehabilitación. Ese era un objetivo para mí: estar disponible lo antes posible. Solo tienes realmente una sensación de dónde estás durante los entrenamientos en grupo y los partidos. Y siento que he vuelto.

"Cada partido será un paso adelante para mí. Pero recuerdo que, cuando regresé de mi lesión de rodilla, jugué directamente en la Nations League con Alemania. Entonces también había dudas, pero sentí que hice dos buenos partidos, demostrando que podía volver bien incluso después de un contratiempo. Tengo muchas ganas de jugar en este estadio. Un estadio precioso y con un gran ambiente: eso significa mucho. No veo la hora."