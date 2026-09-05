Jones entró en el descanso el sábado y ayudó al Inter a remontar una desventaja de dos goles para lograr una vibrante victoria por 3-2 ante el Nápoles en San Siro. Jones está disfrutando enormemente de su adaptación al fútbol italiano después de salir del Liverpool en verano. Explicó lo rápido que se ha asentado en el vestuario junto a jugadores como John Stones.

«Simplemente me siento como en casa con los chicos. Desde el primer día, han sido increíbles y por eso puedo ser yo mismo. Por supuesto que tengo algo que demostrar, pero sé que si simplemente soy yo mismo, les gustaré a los chicos, al cuerpo técnico y también a los aficionados», dijo Jones.