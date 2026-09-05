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«Siento que estoy en casa»: Curtis Jones se sincera sobre su impresionante comienzo en el Inter tras su salida del Liverpool
Impacto inmediato en Italia
Jones entró en el descanso el sábado y ayudó al Inter a remontar una desventaja de dos goles para lograr una vibrante victoria por 3-2 ante el Nápoles en San Siro. Jones está disfrutando enormemente de su adaptación al fútbol italiano después de salir del Liverpool en verano. Explicó lo rápido que se ha asentado en el vestuario junto a jugadores como John Stones.
«Simplemente me siento como en casa con los chicos. Desde el primer día, han sido increíbles y por eso puedo ser yo mismo. Por supuesto que tengo algo que demostrar, pero sé que si simplemente soy yo mismo, les gustaré a los chicos, al cuerpo técnico y también a los aficionados», dijo Jones.
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Defender la reputación de la liga
Tras la dramática victoria, Jones rechazó con firmeza el estereotipo de que al fútbol italiano le falta emoción en comparación con la Premier League. No tardó en destacar la profundidad táctica y el carácter incansable de la competición. «Algunas personas dicen que la Serie A es aburrida y la Premier League no, pero hoy no habéis visto eso», declaró Jones en la rueda de prensa posterior al partido, vía FCInterNews.
«Aquí hay grandes entrenadores y muchísima táctica. Hoy ha sido un partido precioso, con muchas ocasiones, y el entrenador hizo varios ajustes tácticos que nos ayudaron a ganar. Los equipos italianos nunca se rinden, fue un auténtico espectáculo». El Inter ha demostrado sin duda ese espíritu de lucha bajo la dirección de su entrenador, Cristian Chivu.
Muchos elogios para Chivu
La relación entre Jones y Chivu parece ser un factor clave detrás de su impresionante inicio de etapa en Milán. En declaraciones a DAZN, Jones detalló exactamente por qué el entrenador fue tan decisivo en su decisión de unirse al club. «Hay una razón por la que vine aquí: las llamadas que tuvimos, cómo juega el equipo, sus ideas tácticas y cómo trabaja todos los días», explicó Jones.
«Son las pequeñas cosas que dice, cosas que pueden parecer menores pero que acaban teniendo un impacto enorme. Además, tiene una experiencia inmensa y él mismo jugó al más alto nivel. Ha gestionado la plantilla de manera brillante. Es “uno de los nuestros”, y para mí eso es fundamental».
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¿Qué le espera ahora al Inter?
El Inter tiene poco tiempo para celebrar su triunfo doméstico, ya que su atención se centra de inmediato en la competición europea. El club tiene programado para el martes un enorme duelo de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, y Jones esperará que su impresionante aparición ante el Nápoles le haya valido un puesto en el once inicial.
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