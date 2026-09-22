Robertson y Alexander-Arnold formaron una temible pareja de laterales bajo las órdenes de Jurgen Klopp en el Liverpool. Ganaron la Champions League en 2019 y la Premier League un año después, compitiendo de manera constante en lo más alto de la tabla de asistencias de la liga como dos de las principales vías creativas del Liverpool.

A pesar de su aportación ofensiva compartida, el actual defensa del Tottenham señaló un marcado contraste en la forma en que se valoraban sus contribuciones defensivas. En declaraciones a The Overlap, Robertson detalló cómo el sistema táctico del Liverpool dejaba con frecuencia expuesto a su compañero. Mientras Sadio Mane ofrecía una cobertura defensiva agresiva en la banda izquierda, la posición ofensiva de Mohamed Salah en la derecha hacía que Alexander-Arnold actuara con menos protección inmediata.

Este desequilibrio estructural a menudo dejaba aislado al lateral derecho, lo que llevó a Robertson a admitir que sentía simpatía por su compañero en defensa. Alexander-Arnold acabó dejando Anfield para fichar por el Real Madrid en 2025, pero el relato en torno a sus capacidades defensivas le ha perseguido obstinadamente durante toda su carrera.



