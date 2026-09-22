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«Siento pena por él»: Andy Robertson carga contra el «estigma inglés» que rodea a la estrella del Real Madrid Trent Alexander-Arnold y revela la verdad detrás de las críticas defensivas en el Liverpool
Las diferencias tácticas, al descubierto
Robertson y Alexander-Arnold formaron una temible pareja de laterales bajo las órdenes de Jurgen Klopp en el Liverpool. Ganaron la Champions League en 2019 y la Premier League un año después, compitiendo de manera constante en lo más alto de la tabla de asistencias de la liga como dos de las principales vías creativas del Liverpool.
A pesar de su aportación ofensiva compartida, el actual defensa del Tottenham señaló un marcado contraste en la forma en que se valoraban sus contribuciones defensivas. En declaraciones a The Overlap, Robertson detalló cómo el sistema táctico del Liverpool dejaba con frecuencia expuesto a su compañero. Mientras Sadio Mane ofrecía una cobertura defensiva agresiva en la banda izquierda, la posición ofensiva de Mohamed Salah en la derecha hacía que Alexander-Arnold actuara con menos protección inmediata.
Este desequilibrio estructural a menudo dejaba aislado al lateral derecho, lo que llevó a Robertson a admitir que sentía simpatía por su compañero en defensa. Alexander-Arnold acabó dejando Anfield para fichar por el Real Madrid en 2025, pero el relato en torno a sus capacidades defensivas le ha perseguido obstinadamente durante toda su carrera.
- AFP
Robertson destapa la crítica defensiva
Robertson destacó el intenso escrutinio al que se somete al talento nacional, en contraste con su propia experiencia como internacional con Escocia. «Es muy diferente cuando eres inglés, en comparación con otra nacionalidad», explicó. «Siempre le decía a Trent: “Nunca recibiré tantos elogios como tú, pero tampoco recibiré tantas críticas como tú”».
El defensa de 32 años también desgranó la realidad táctica que hacía tan exigente el papel de Alexander-Arnold. «La manera en que yo defendía en el Liverpool en comparación con Trent era muy diferente. Yo tenía a Sadio ayudándome y era un poco más agresivo, así que si yo fallaba [una entrada], normalmente él estaba ahí», señaló Robertson. «Con Mo [Salah], no queríamos que bajara hacia nuestra área. Muchas veces, Trent estaba esperando a que alguien como [Jordan Henderson] se acercara, así que, a veces, empecé a sentir pena por él».
Estigma injusto y éxito europeo
A pesar de las frecuentes acusaciones de fragilidad defensiva, Alexander-Arnold rindió de forma constante en los escenarios más grandes durante los años de esplendor del Liverpool. Firmó números defensivos soberbios en el camino hacia la final de la Champions League de 2018, con actuaciones dominantes ante rivales europeos de élite.
Robertson defendió con vehemencia la capacidad defensiva de su excompañero, rechazando esa narrativa persistente. «Le he visto secar a [Kylian] Mbappe en el PSG. En las finales de la Champions League, estuvo increíble», afirmó. «Trent es un defensa muy, muy bueno... [en sus] mejores partidos, era un defensor de uno contra uno increíble».
El escocés sugirió que al lateral derecho se le ha puesto una etiqueta injusta desde su temporada de irrupción. «Ahora, a veces, quizá cometa errores. Pero todos lo hacemos», concluyó Robertson. «Pero es como si [Trent] tuviera ese estigma a su alrededor, de que no sabe defender. Y lo ha tenido desde muy joven. Es como si no pudiera quitárselo de encima».
- AFP
Periodo crucial en Madrid e Inglaterra
El foco inmediato de Alexander-Arnold pasa ahora al compromiso internacional, tras haber sido convocado para la última lista de Inglaterra de Thomas Tuchel. A pesar de sus éxitos pasados, históricamente le ha costado hacerse con un puesto fijo en el once inicial de Inglaterra, y esta concentración le brinda una nueva oportunidad de impresionar al nuevo seleccionador.
El jugador de 27 años también afronta una coyuntura crítica a nivel de clubes. Tras su traspaso de 2025 a la capital española, su carrera en LaLiga ha atravesado dificultades, dejando su futuro en el Real Madrid en el aire mientras lucha por recuperar su nivel de élite.
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