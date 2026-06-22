Siempre y solo Messi, esta vez con un doblete: 2-0 ante Austria y un récord; Argentina se clasifica para los dieciseisavos de final del Mundial

90'+8' - Messi lo intenta de nuevo con un tiro libre desde lejos: el balón sale por poco.





90'+5 - ¡SEGUNDO GOL DE ARGENTINA, MESSI! Anota su doblete y suma 18 goles en el Mundial: tras varios rebotes, el ‘10’ marca el 2-0. Schlager detiene un disparo de Álvarez, el balón llega a LaPulga y no falla. Cinco de cinco para Argentina.





90' - Oportunidad de Austria: Danso cabecea a Wimmer, que casi empata.





86' - Doble ocasión para Nico González y Enzo Fernández: al primero le bloquean el disparo y el segundo no logra rematar.





73' - Nico González cabecea un pase de Messi en tiro libre y casi aumenta la ventaja.





55' - Tiro libre de Sabitzer que rechaza Dibu Martínez.





39' - ¡MESSI HACE HISTORIA, MARCA EL 1-0 PARA ARGENTINA Y SUPERA A KLOSE! Almada cede a Medina por izquierda, centro al área y remate de primera del ‘10’, que bate a Schlager. Es su 17.º gol en Mundiales y se convierte en el máximo goleador de la historia. Es su cuarto gol en este Mundial, con cuatro tantos en total.





31' – Schlager y Alaba salvan a Austria: pase de Messi a Enzo, el portero repele, Messi remata el rebote, pero el exjugador del Real Madrid y del Bayern lo saca en la línea.





19' – Messi vuelve a fallar: Lautaro lo habilita, pero el 10 se topa otra vez con Schlager y Alaba.





9' -¡Messi falla el penalti, Argentina sigue 0-0! El ’10’ dispara alto, a la derecha de Schlager.





7' – El VAR confirma penalti de Posch sobre Lautaro.





3' - Lautaro Martínez cae en el área tras pase de Messi; el árbitro no señala penalti pese a la intervención de Posch y Schlager.