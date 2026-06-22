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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Siempre y solo Messi, esta vez con un doblete: 2-0 ante Austria y un récord; Argentina se clasifica para los dieciseisavos de final del Mundial

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO la segunda jornada del Mundial de 2026.

Segunda jornada del Mundial 2026

Argentina-Austria 2-0

Goles: Messi (39' y 90'+5').


La actual campeona, Argentina de Lionel Scaloni, volvió a ganar 2-0 en la segunda jornada del Mundial 2026, a las 19:00 en el AT&T Stadium de Arlington, frente a la Austria de Ralf Rangnick, en el Grupo J: Tras el 3-0 a Argelia, los de Messi sellan el pase y, casi seguro, el primer puesto; Austria, con Arnautovic, suma tres puntos tras ganar a Jordania. Todo lo hace «La Pulga»: doblete con un disparo raso de izquierda y otro de tenacidad; máximo goleador del Mundial con 5 goles, los 5 marcados hasta ahora por Argentina; primer máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 goles, superando a Klose. También falló un penalti; de no ser por eso, habría marcado tres también esta vez.



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  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    90'+8' - Messi lo intenta de nuevo con un tiro libre desde lejos: el balón sale por poco.


    90'+5 - ¡SEGUNDO GOL DE ARGENTINA, MESSI! Anota su doblete y suma 18 goles en el Mundial: tras varios rebotes, el ‘10’ marca el 2-0. Schlager detiene un disparo de Álvarez, el balón llega a LaPulga y no falla. Cinco de cinco para Argentina.


    90' - Oportunidad de Austria: Danso cabecea a Wimmer, que casi empata.


    86' - Doble ocasión para Nico González y Enzo Fernández: al primero le bloquean el disparo y el segundo no logra rematar.


    73' - Nico González cabecea un pase de Messi en tiro libre y casi aumenta la ventaja.


    55' - Tiro libre de Sabitzer que rechaza Dibu Martínez.


    39' - ¡MESSI HACE HISTORIA, MARCA EL 1-0 PARA ARGENTINA Y SUPERA A KLOSE! Almada cede a Medina por izquierda, centro al área y remate de primera del ‘10’, que bate a Schlager. Es su 17.º gol en Mundiales y se convierte en el máximo goleador de la historia. Es su cuarto gol en este Mundial, con cuatro tantos en total.


    31' – Schlager y Alaba salvan a Austria: pase de Messi a Enzo, el portero repele, Messi remata el rebote, pero el exjugador del Real Madrid y del Bayern lo saca en la línea.


    19' – Messi vuelve a fallar: Lautaro lo habilita, pero el 10 se topa otra vez con Schlager y Alaba.


    9' -¡Messi falla el penalti, Argentina sigue 0-0! El ’10’ dispara alto, a la derecha de Schlager.


    7' – El VAR confirma penalti de Posch sobre Lautaro.


    3' - Lautaro Martínez cae en el área tras pase de Messi; el árbitro no señala penalti pese a la intervención de Posch y Schlager.

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  • EL MARCADOR:

    Argentina-Austria 2-0

    Goles: 39' Messi (Arg), 90'+5 Messi (Arg).


    ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martínez; Molina, Romero (Otamendi, 57'), Li. Martínez, Medina (Tagliafico, 81'); De Paul (Paredes, 81'), Enzo Fernández, Mac Allister; Almada (Nico González, 64'), Messi; Lautaro Martínez (Álvarez, 64'). DT: Scaloni.


    AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Posch (68' Prass), Danso, Alaba (67' Friedl); X. Schlager, Seiwald; Schmid (78' Wimmer), Wanner (68' Arnautovic), Sabitzer; Gregoritsch (85' Chukwuemeka). Entrenador: Rangnick.


    Amonestados: Posch (Au), Laimer (A), Medina (Ar), Paredes (Ar).

    Expulsados: –

    Árbitro: Omar A. (Egipto)

    Nota: Messi (Ar) falló un penalti en el min. 9.

    Asistencia: Medina (Ar)


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