Siempre y solo Messi, esta vez con un doblete: 2-0 ante Austria y un récord; Argentina se clasifica para los dieciseisavos de final del Mundial

Segunda jornada del Mundial 2026
Argentina-Austria 2-0
Goles: Messi (39' y 90'+5').
La actual campeona, Argentina de Lionel Scaloni, volvió a ganar 2-0 en la segunda jornada del Mundial 2026, a las 19:00 en el AT&T Stadium de Arlington, frente a la Austria de Ralf Rangnick, en el Grupo J: Tras el 3-0 a Argelia, los de Messi sellan el pase y, casi seguro, el primer puesto; Austria, con Arnautovic, suma tres puntos tras ganar a Jordania. Todo lo hace «La Pulga»: doblete con un disparo raso de izquierda y otro de tenacidad; máximo goleador del Mundial con 5 goles, los 5 marcados hasta ahora por Argentina; primer máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 goles, superando a Klose. También falló un penalti; de no ser por eso, habría marcado tres también esta vez.
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