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«¡Siempre una amenaza!»: Bradley Barcola reacciona a su sensacional triplete ante el LASK
Barcola brilla con su primer triplete con el Liverpool
El delantero del Liverpool Bradley Barcola se dio a conocer en el escenario europeo con un triplete letal en la frenética victoria por 6-3 ante el LASK en el Raiffeisen Arena. El fichaje de este verano estrenó su cuenta goleadora con el club gracias a una brillante actuación individual en Austria.
Barcola marcó dos goles en la primera parte y completó su triplete tras el descanso para mantener el pleno de victorias del Liverpool en la fase de liga de la Champions League.
Su actuación le valió el premio al mejor jugador del partido del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA por su eficacia de cara a portería y sus desmarques para romper líneas.
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Iraola, encantado con la confianza y el impacto del extremo
Tras el espectáculo de nueve goles, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió la explosividad de Barcola y su compenetración con Florian Wirtz. «Estoy muy contento por Bradley, porque ayer me preguntabais por el hecho de que no estaba logrando las cifras esperadas», dijo Iraola.
«Creo que hoy los dos jugaron muy, muy bien. Creo que marcaron la diferencia».
«Más allá del triplete, creo que Bradley fue una amenaza constante en el uno contra uno y atacando el espacio a la espalda de la defensa. Creo que tiene que disfrutar de esto, porque marcar un triplete en la Champions League siempre es muy difícil».
Histórica victoria a domicilio impulsada por la energía juvenil
El triplete de Barcola formó parte de una noche histórica para el Liverpool, que alineó el tercer once titular más joven de su historia en la Champions League, con una edad media de 24 años y 186 días. La victoria por 6-3 supuso la tercera ocasión en que el Liverpool marca seis o más goles a domicilio en un partido europeo.
Ronald Araújo y Lewis Koumas también se estrenaron como goleadores, mientras que Jeremie Frimpong marcó de cabeza.
Aunque el LASK marcó tres veces en una segunda parte caótica, la calidad ofensiva del Liverpool resultó demasiado para el equipo local.
- AFP
La atención se centra ahora en un apretado calendario de compromisos nacionales y europeos
Con seis puntos sumados en dos partidos continentales, Barcola y el Liverpool vuelven rápidamente a centrarse en la competición nacional, con una visita al Brentford dentro de menos de tres días.
Iraola destacó la importancia de contar con toda su plantilla durante una exigente sucesión de partidos.
El Liverpool regresará a Anfield el próximo martes para afrontar otra prueba europea ante el Villarreal, con Barcola decidido a mantener su excelente estado de forma.
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