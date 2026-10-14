El delantero del Liverpool Bradley Barcola se dio a conocer en el escenario europeo con un triplete letal en la frenética victoria por 6-3 ante el LASK en el Raiffeisen Arena. El fichaje de este verano estrenó su cuenta goleadora con el club gracias a una brillante actuación individual en Austria.

Barcola marcó dos goles en la primera parte y completó su triplete tras el descanso para mantener el pleno de victorias del Liverpool en la fase de liga de la Champions League.

Su actuación le valió el premio al mejor jugador del partido del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA por su eficacia de cara a portería y sus desmarques para romper líneas.