«Siempre se trató de las esposas de los jugadores»: cuando la selección alemana se desmoronó en el Mundial de 1994 en Estados Unidos

Más allá del resultado, había poco que celebrar en el Oak Brook Golf Hotel. Un calor agobiante y las disputas internas empañaban el ambiente, mientras Vogts trataba de controlar una plantilla rebelde. En el ojo del huracán estaban las esposas de los jugadores —o, más bien, sus funciones y privilegios—.

Bajo el titular «Siempre se trataba de las esposas de los jugadores», Andreas Möller escribió más tarde en una columna para Die Zeit: «Había muchos conflictos dentro del equipo. El ambiente era pésimo. No había comparación con el Mundial de 1990. En aquel entonces, todo encajaba a la perfección». En 1994, «algunos jugadores querían que sus esposas se involucraran en todo. En aquel entonces, perdíamos el tiempo en trivialidades».

La tensión existía antes incluso de que llegara la selección: Stefan Effenberg quiso llevar a su familia a la fiesta de bienvenida, idea que otros rechazaron. Bianca, esposa de Bodo Illgner, exigió alojamiento y comida gratis en el hotel, lo que hizo que Thomas Helmer respondiera: «Bodo es el número uno, no su esposa. Debe aceptarlo». El capitán Lothar Matthäus fue tajante: «No me importa lo que diga la esposa de un jugador».

Al final, las esposas y los hijos se alojaron en el cercano Hotel Drake, aunque Lolita Matthäus a veces hacía caso omiso de la norma. Hoy esa cuestión se da por zanjada, pero el seleccionador Julian Nagelsmann planea permitirles el acceso los días posteriores a los partidos en el próximo Mundial.