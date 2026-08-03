Al abordar su posición táctica para la campaña 2026-27, Laimer admitió que está preparado para jugar donde su entrenador le necesite.

Tal y como recoge iMiaSanMia en X, el jugador polivalente declaró: "No tengo ni idea. Me siento cómodo en muchas posiciones diferentes. En los dos últimos años, he jugado sobre todo de lateral derecho, pero también ocasionalmente de lateral izquierdo. Creo que puedo ayudar al equipo ahí con mis cualidades. Me da igual dónde juegue, siempre que esté sobre el campo".

Al reflexionar sobre las negociaciones detrás de su renovación, añadió: "Siempre estuve muy tranquilo con toda la situación. Estoy contento de que todo saliera bien y de que el acuerdo ya esté cerrado. Aquí me lo paso muy bien con todos los chicos y con todo el cuerpo técnico. Estoy preparado para seguir apretando, seguir mejorando y dar el siguiente paso".