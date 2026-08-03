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«¡Siempre quise quedarme!»: Konrad Laimer se sincera sobre su renovación de contrato con el Bayern de Múnich y su futuro con Vincent Kompany
La renovación de contrato en Múnich, cerrada
Laimer ha acordado oficialmente una nueva ampliación de contrato con el Bayern hasta el verano de 2029. El internacional austríaco de 29 años se ha convertido en uno de los jugadores más versátiles a las órdenes de Kompany, actuando como lateral derecho, lateral izquierdo y centrocampista defensivo. El acuerdo culmina un periodo impresionante para Laimer, que recientemente ayudó a la selección de Austria a alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
- Getty Images Sport
La versatilidad táctica, plenamente asumida
Al abordar su posición táctica para la campaña 2026-27, Laimer admitió que está preparado para jugar donde su entrenador le necesite.
Tal y como recoge iMiaSanMia en X, el jugador polivalente declaró: "No tengo ni idea. Me siento cómodo en muchas posiciones diferentes. En los dos últimos años, he jugado sobre todo de lateral derecho, pero también ocasionalmente de lateral izquierdo. Creo que puedo ayudar al equipo ahí con mis cualidades. Me da igual dónde juegue, siempre que esté sobre el campo".
Al reflexionar sobre las negociaciones detrás de su renovación, añadió: "Siempre estuve muy tranquilo con toda la situación. Estoy contento de que todo saliera bien y de que el acuerdo ya esté cerrado. Aquí me lo paso muy bien con todos los chicos y con todo el cuerpo técnico. Estoy preparado para seguir apretando, seguir mejorando y dar el siguiente paso".
Compromiso total con el Bayern
A pesar de los intensos rumores sobre su salida, alimentados por el estancamiento de las conversaciones para su renovación en los últimos meses, Laimer sostuvo que su prioridad siempre fue seguir en el Allianz Arena. La presencia de Kompany en la banda ha aportado estabilidad táctica y plena confianza en el dinámico papel polivalente del jugador dentro de la plantilla bávara.
Laimer explicó con franqueza el proceso de negociación: "Se escribió mucho, pero así es como funciona este negocio. Yo siempre estuve tranquilo. Durante mucho tiempo no hubo ningún contacto, luego volvió a haber más comunicación y, después de eso, las cosas se movieron rápido. Por mi parte, nunca hubo ninguna razón para no seguir aquí; yo siempre quise quedarme en el club".
- Sven Simon
Se avecina una prueba de fuego en la Supercopa
El Bayern abrirá su temporada oficial midiéndose a su eterno rival, el Borussia Dortmund, en la Supercopa Franz Beckenbauer el 22 de agosto. El tradicional telón de apertura servirá como una prueba inmediata de la preparación táctica de Kompany antes del regreso de la Bundesliga. Se espera que la versatilidad de Laimer y su inagotable energía sigan siendo soluciones clave mientras el Bayern aspira a su primer título de la temporada.
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