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«¡Siempre me he perdonado a mí mismo!»: Gianluigi Buffon se sincera sobre los momentos oscuros detrás de su icónica carrera
Buffon revela las dificultades personales detrás de su icónica carrera
El exguardameta de la Juventus y de Italia Gianluigi Buffon se sinceró sobre sus problemas personales, sus errores en la carrera y sus episodios de depresión en una entrevista exclusiva con el director del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. En el pódcast Tutto in piazza, el campeón del mundo de 2006 desveló el lado humano que había detrás de un éxito que marcó una época.
A pesar de haber levantado numerosos trofeos y de haber dominado el fútbol europeo durante décadas, Buffon admitió haber vivido momentos de intenso malestar durante su carrera como jugador.
Subrayó que afrontar la adversidad y asumir la responsabilidad fueron esenciales para su crecimiento personal.
- LaPresse
El legendario portero habla del autoperdón y de los errores
Reflexionando sobre su trayectoria, Buffon habló del peso psicológico que conlleva rendir al máximo nivel durante más de dos décadas. El jugador de 48 años explicó que cometer errores era una parte inevitable de la vida que, en última instancia, moldeó su carácter.
Subrayó la importancia de asumir la responsabilidad en lugar de huir de los errores.
«Cada uno de nosotros pasa por momentos en los que siente cierta incomodidad al hacer lo que siempre ha hecho de forma natural», afirmó Buffon. «Pero los errores nos ayudan a crecer si pagas el precio y das la cara. He cometido muchísimos, pero siempre me he perdonado».
Gestionar la presión y elegir la felicidad personal
Buffon reveló cómo la ansiedad, la presión y las expectativas le afectaron a lo largo de su carrera en la Juventus y en la selección nacional. En lugar de ceñirse estrictamente a lo que el fútbol esperaba de él, finalmente eligió caminos que priorizaban su felicidad personal.
Sus sinceras reflexiones ofrecieron una visión poco habitual del desgaste mental que sufren los deportistas de élite.
El ex capitán de Italia señaló que asumir la responsabilidad de sus decisiones le ayudó a encontrar la paz fuera del terreno de juego.
- AFP
Buffon se centra en sus futuras decisiones tras su retirada
Tras haberse alejado del fútbol profesional, Buffon sigue centrado en desempeñar funciones gratificantes fuera de los focos. Su disposición a hablar abiertamente sobre la depresión y la vulnerabilidad sigue inspirando a las generaciones más jóvenes de jugadores.
El icono italiano deja tras de sí un legado deportivo perdurable, definido por su resiliencia tanto dentro como fuera del campo.
Buffon sigue compartiendo su vasta experiencia a través de sus intervenciones en los medios y de cargos de liderazgo en el fútbol
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