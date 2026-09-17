«¡Siempre me he perdonado a mí mismo!»: Gianluigi Buffon se sincera sobre los momentos oscuros detrás de su icónica carrera

El exguardameta de la Juventus y de Italia Gianluigi Buffon se sinceró sobre sus problemas personales, sus errores en la carrera y sus episodios de depresión en una entrevista exclusiva con el director del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. En el pódcast Tutto in piazza, el campeón del mundo de 2006 desveló el lado humano que había detrás de un éxito que marcó una época.

A pesar de haber levantado numerosos trofeos y de haber dominado el fútbol europeo durante décadas, Buffon admitió haber vivido momentos de intenso malestar durante su carrera como jugador.

Subrayó que afrontar la adversidad y asumir la responsabilidad fueron esenciales para su crecimiento personal.